16 апреля 2023

В Сургуте продают элитную «двушку» для ценителей роскоши. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-ланч с Дени Мартаном, поваром из Швейцарии. Екатеринбург, свет, роскошь, люстра
Стоимость квартиры составляет более 12 млн рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру, которая стоит более 12 миллионов рублей. Продавец утверждает, что жилье подойдет ценителям эксклюзива и роскоши.

«В квартире выполнен современный ремонт по дизайн проекту. Установлена охранная система с датчиками движения на этаже, видеодомофон. Квартира для ценителей эксклюзива и роскоши», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость».

Для ремонта на объекте использовали материалы от зарубежных производителей в том числе из Италии, Испании, Германии и Дании. Будущему владельцу квартиры также достанется мебель и бытовая техника, среди которой три больших телевизора. Один из них находится в ванной.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в регионе увеличилась на 4,2 тысячи рублей и составила 104,5 тысячи рублей.

Будущему владельцу достанется мебель и бытовая техника
Будущему владельцу достанется мебель и бытовая техника
Фото:
В ванной установлен один из трех телевизоров
В ванной установлен один из трех телевизоров
Фото:
Площадь квартиры более 70 квадратных метров
Площадь квартиры более 70 квадратных метров
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру, которая стоит более 12 миллионов рублей. Продавец утверждает, что жилье подойдет ценителям эксклюзива и роскоши. «В квартире выполнен современный ремонт по дизайн проекту. Установлена охранная система с датчиками движения на этаже, видеодомофон. Квартира для ценителей эксклюзива и роскоши», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Для ремонта на объекте использовали материалы от зарубежных производителей в том числе из Италии, Испании, Германии и Дании. Будущему владельцу квартиры также достанется мебель и бытовая техника, среди которой три больших телевизора. Один из них находится в ванной. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в регионе увеличилась на 4,2 тысячи рублей и составила 104,5 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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