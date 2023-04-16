Стоимость квартиры составляет более 12 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру, которая стоит более 12 миллионов рублей. Продавец утверждает, что жилье подойдет ценителям эксклюзива и роскоши.

«В квартире выполнен современный ремонт по дизайн проекту. Установлена охранная система с датчиками движения на этаже, видеодомофон. Квартира для ценителей эксклюзива и роскоши», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость».

Для ремонта на объекте использовали материалы от зарубежных производителей в том числе из Италии, Испании, Германии и Дании. Будущему владельцу квартиры также достанется мебель и бытовая техника, среди которой три больших телевизора. Один из них находится в ванной.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в регионе увеличилась на 4,2 тысячи рублей и составила 104,5 тысячи рублей.

Будущему владельцу достанется мебель и бытовая техника Фото: «Авито»

В ванной установлен один из трех телевизоров Фото: «Авито»