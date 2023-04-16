В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру, которая стоит более 12 миллионов рублей. Продавец утверждает, что жилье подойдет ценителям эксклюзива и роскоши.
«В квартире выполнен современный ремонт по дизайн проекту. Установлена охранная система с датчиками движения на этаже, видеодомофон. Квартира для ценителей эксклюзива и роскоши», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость».
Для ремонта на объекте использовали материалы от зарубежных производителей в том числе из Италии, Испании, Германии и Дании. Будущему владельцу квартиры также достанется мебель и бытовая техника, среди которой три больших телевизора. Один из них находится в ванной.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в регионе увеличилась на 4,2 тысячи рублей и составила 104,5 тысячи рублей.
Будущему владельцу достанется мебель и бытовая техника
В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру, которая стоит более 12 миллионов рублей. Продавец утверждает, что жилье подойдет ценителям эксклюзива и роскоши. «В квартире выполнен современный ремонт по дизайн проекту. Установлена охранная система с датчиками движения на этаже, видеодомофон. Квартира для ценителей эксклюзива и роскоши», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Для ремонта на объекте использовали материалы от зарубежных производителей в том числе из Италии, Испании, Германии и Дании. Будущему владельцу квартиры также достанется мебель и бытовая техника, среди которой три больших телевизора. Один из них находится в ванной. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в регионе увеличилась на 4,2 тысячи рублей и составила 104,5 тысячи рублей.