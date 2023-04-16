Курганские росгвардейцы эвакуировали людей из-за пожара

Росгвардейцы заметили пожар в Шумихе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шумиха Курганской области сотрудники Росгвардии Руслан Терехов и Сергей Огнев заметили пожар в бане, из-за которого разбудили хозяев бани и их соседей, чтобы те не пострадали. Об этом URA.RU 17 апреля сообщили в Управлении Росгвардии по Курганской области.

«Ранним утром 13 апреля сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, заметили задымление во дворе дома на улице Гоголя. Незамедлительно сообщив об этом в дежурную часть и вызвав пожарную службу, росгвардейцы стали стучать в окна, чтобы разбудить хозяев и их соседей», — рассказали в ведомстве.

По словам Терехова, рядом с баней находились гараж и соседский дом. Он отметил, что огонь мог угрожать этим и другим строениям, поэтому он с напарником эвакуировали жителей. Приехавшие сотрудники МЧС потушили пожар.

В 2022 году в Кургане судебный пристав Дмитрий Лебедев, находясь на посту, спас мужчину из пожара. Пристав с помощью автоматизированного пульта установил, что в другой части дома, которая не относится к суду, произошло задымление. Один из жильцов общежития, находящегося в том же здании, уснул в состоянии алкогольного опьянения с непотушенной сигаретой. Лебедев поднялся на четвертый этаж, самостоятельно ликвидировал возгорание, вызвал полицию и вернулся на пост.