Reuters: страны G7 сохранят потолок цен на российскую нефть

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, море, нефтедобыча, приразломное, нефтяная платформа, печорское море
Потолок цен на нефть сохранится на уровне 60 долларов за баррель Фото:
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Потолок цен на российскую нефть сохранится на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей стран G7.

«Страны G7 сохранили потолок на российскую нефть на уровне 60 $ за баррель», — сообщается в материале агентства. Там напомнили, что данный потолок устанавливает предельную цену на нефть, которая транспортируется по морю. Многие страны настаивали на снижении потолка, но согласовать такое решение не получилось, заключили в агентстве.

Страны Большой семерки ввели потолок цен на нефть из России из-за спецоперации на Украине. Так Запад пытается ограничить доходы России. Отмечается, что данное решение повлияло исключительно на повышение мировых цен на топливо, передает Nation News.

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Потолок цен на российскую нефть сохранится на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей стран G7. «Страны G7 сохранили потолок на российскую нефть на уровне 60 $ за баррель», — сообщается в материале агентства. Там напомнили, что данный потолок устанавливает предельную цену на нефть, которая транспортируется по морю. Многие страны настаивали на снижении потолка, но согласовать такое решение не получилось, заключили в агентстве. Страны Большой семерки ввели потолок цен на нефть из России из-за спецоперации на Украине. Так Запад пытается ограничить доходы России. Отмечается, что данное решение повлияло исключительно на повышение мировых цен на топливо, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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