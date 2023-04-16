16 апреля 2023

«Сургутнефтегаз» повысил выплаты семьям погибших на производстве до двух млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышенные вплаты будут начислять по несчастным случаям на производстве, насупившим с 3 апреля Фото:

В «Сургутнефтегазе» размер выплат погибшим при несчастном случае на производстве увеличили в два раза — до двух миллионов рублей. Информацию об изменении суммы страховых выплат сообщил профсоюз предприятия.

«Изменения по охране труда были приняты на уровне государства: закон об увеличении единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания подписал президент России. Эти изменения касаются всех предприятий, в том числе и „Сургутнефтегаза“», — подтвердили в профсоюзе.

Прежде по закону семья погибшего на производстве получала один миллион рублей. Повышенные выплаты будут начислять по несчастным случаям, наступившим с 3 апреля 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что работники «Сургутнефтегаза» нашли способ зарабатывать на больничном. Они специально уходят на больничный по уходу за ребенком ради прибавки к зарплате.

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В «Сургутнефтегазе» размер выплат погибшим при несчастном случае на производстве увеличили в два раза — до двух миллионов рублей. Информацию об изменении суммы страховых выплат сообщил профсоюз предприятия. «Изменения по охране труда были приняты на уровне государства: закон об увеличении единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания подписал президент России. Эти изменения касаются всех предприятий, в том числе и „Сургутнефтегаза“», — подтвердили в профсоюзе. Прежде по закону семья погибшего на производстве получала один миллион рублей. Повышенные выплаты будут начислять по несчастным случаям, наступившим с 3 апреля 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что работники «Сургутнефтегаза» нашли способ зарабатывать на больничном. Они специально уходят на больничный по уходу за ребенком ради прибавки к зарплате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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