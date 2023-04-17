Депутат Вассерман подготовил закон об ограничении хранения денег россиянами

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Дискуссионный клуб "Воробьевы горы". Москва, вассерман анатолий
Закон позволит противостоять коррупции, считает Анатолий Вассерман Фото:

В России необходимо ввести закон, который подразумевает запрет на хранение россиянами денежных средств в размере свыше 1 млн рублей без оповещения налогового органа и объяснения происхождения таких сумм. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Хранение наличных средств в рублях или любой другой валюты в сумме, которая равна или превышает 1 млн рублей, должно попасть под запрет, если о наличии и происхождении такой суммы не был уведомлен налоговый орган», — передает слова Вассермана «Интерфакс». Он добавил, что в случае превышения допустимого предела будет назначаться штраф, который будет в два раза превышать незаконно накопленную сумму.

Анатолий Вассерман отметил, что такой шаг необходим в рамках борьбы с «теневым» заработком. Также, по мнению депутата, такое регулирование позволит успешно противостоять коррупции и финансированию из России различных экстремистских организаций.

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В России необходимо ввести закон, который подразумевает запрет на хранение россиянами денежных средств в размере свыше 1 млн рублей без оповещения налогового органа и объяснения происхождения таких сумм. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Хранение наличных средств в рублях или любой другой валюты в сумме, которая равна или превышает 1 млн рублей, должно попасть под запрет, если о наличии и происхождении такой суммы не был уведомлен налоговый орган», — передает слова Вассермана «Интерфакс». Он добавил, что в случае превышения допустимого предела будет назначаться штраф, который будет в два раза превышать незаконно накопленную сумму. Анатолий Вассерман отметил, что такой шаг необходим в рамках борьбы с «теневым» заработком. Также, по мнению депутата, такое регулирование позволит успешно противостоять коррупции и финансированию из России различных экстремистских организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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