Депутат Вассерман подготовил закон об ограничении хранения денег россиянами

17 апреля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Закон позволит противостоять коррупции, считает Анатолий Вассерман Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо ввести закон, который подразумевает запрет на хранение россиянами денежных средств в размере свыше 1 млн рублей без оповещения налогового органа и объяснения происхождения таких сумм. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Хранение наличных средств в рублях или любой другой валюты в сумме, которая равна или превышает 1 млн рублей, должно попасть под запрет, если о наличии и происхождении такой суммы не был уведомлен налоговый орган», — передает слова Вассермана «Интерфакс». Он добавил, что в случае превышения допустимого предела будет назначаться штраф, который будет в два раза превышать незаконно накопленную сумму. Анатолий Вассерман отметил, что такой шаг необходим в рамках борьбы с «теневым» заработком. Также, по мнению депутата, такое регулирование позволит успешно противостоять коррупции и финансированию из России различных экстремистских организаций.

В России необходимо ввести закон, который подразумевает запрет на хранение россиянами денежных средств в размере свыше 1 млн рублей без оповещения налогового органа и объяснения происхождения таких сумм. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Хранение наличных средств в рублях или любой другой валюты в сумме, которая равна или превышает 1 млн рублей, должно попасть под запрет, если о наличии и происхождении такой суммы не был уведомлен налоговый орган», — передает слова Вассермана «Интерфакс». Он добавил, что в случае превышения допустимого предела будет назначаться штраф, который будет в два раза превышать незаконно накопленную сумму. Анатолий Вассерман отметил, что такой шаг необходим в рамках борьбы с «теневым» заработком. Также, по мнению депутата, такое регулирование позволит успешно противостоять коррупции и финансированию из России различных экстремистских организаций.