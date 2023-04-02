Российский онлайн-магазин Wildberries вернул бесплатную доставку в города ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили ямальцы, заметившие изменения. Информация также указана в приложении магазина.
«Wildberries наконец-то вернул бесплатную доставку. Теперь можно заказывать любой товар и не платить за это», — делится собеседник.
В техподдержке компании корреспонденту агентства рассказали, что стоимость доставки в отдаленные регионы связана со сложностью логистики. Представители маркетплейса не исключают, что в будущем могут вернуть платную доставку. «Из-за отдаленности региона доставка не фиксирована и может быть изменена», — ответили там.
В июне 2022 года Wildberries ввел платную доставку в города ЯНАО. Изначально стоимость была 350 рублей, вскоре цену подняли до 750 рублей. В связи с этим жители округа решили создать петицию, в которой требовали отменить платную доставку.
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