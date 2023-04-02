02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Wildberries вернул бесплатную доставку в города ЯНАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО могут бесплатно заказывать товар с Wildberries Фото:

Российский онлайн-магазин Wildberries вернул бесплатную доставку в города ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили ямальцы, заметившие изменения. Информация также указана в приложении магазина.

«Wildberries наконец-то вернул бесплатную доставку. Теперь можно заказывать любой товар и не платить за это», — делится собеседник.

В техподдержке компании корреспонденту агентства рассказали, что стоимость доставки в отдаленные регионы связана со сложностью логистики. Представители маркетплейса не исключают, что в будущем могут вернуть платную доставку. «Из-за отдаленности региона доставка не фиксирована и может быть изменена», — ответили там.

В июне 2022 года Wildberries ввел платную доставку в города ЯНАО. Изначально стоимость была 350 рублей, вскоре цену подняли до 750 рублей. В связи с этим жители округа решили создать петицию, в которой требовали отменить платную доставку.

Информация о бесплатной доставке
Информация о бесплатной доставке

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Российский онлайн-магазин Wildberries вернул бесплатную доставку в города ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили ямальцы, заметившие изменения. Информация также указана в приложении магазина. «Wildberries наконец-то вернул бесплатную доставку. Теперь можно заказывать любой товар и не платить за это», — делится собеседник. В техподдержке компании корреспонденту агентства рассказали, что стоимость доставки в отдаленные регионы связана со сложностью логистики. Представители маркетплейса не исключают, что в будущем могут вернуть платную доставку. «Из-за отдаленности региона доставка не фиксирована и может быть изменена», — ответили там. В июне 2022 года Wildberries ввел платную доставку в города ЯНАО. Изначально стоимость была 350 рублей, вскоре цену подняли до 750 рублей. В связи с этим жители округа решили создать петицию, в которой требовали отменить платную доставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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