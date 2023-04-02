Wildberries вернул бесплатную доставку в города ЯНАО. Скрин

03 апреля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО могут бесплатно заказывать товар с Wildberries Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский онлайн-магазин Wildberries вернул бесплатную доставку в города ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили ямальцы, заметившие изменения. Информация также указана в приложении магазина. «Wildberries наконец-то вернул бесплатную доставку. Теперь можно заказывать любой товар и не платить за это», — делится собеседник. В техподдержке компании корреспонденту агентства рассказали, что стоимость доставки в отдаленные регионы связана со сложностью логистики. Представители маркетплейса не исключают, что в будущем могут вернуть платную доставку. «Из-за отдаленности региона доставка не фиксирована и может быть изменена», — ответили там. В июне 2022 года Wildberries ввел платную доставку в города ЯНАО. Изначально стоимость была 350 рублей, вскоре цену подняли до 750 рублей. В связи с этим жители округа решили создать петицию, в которой требовали отменить платную доставку. Информация о бесплатной доставке Корреспондент ИА URA.RU

Российский онлайн-магазин Wildberries вернул бесплатную доставку в города ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили ямальцы, заметившие изменения. Информация также указана в приложении магазина. «Wildberries наконец-то вернул бесплатную доставку. Теперь можно заказывать любой товар и не платить за это», — делится собеседник. В техподдержке компании корреспонденту агентства рассказали, что стоимость доставки в отдаленные регионы связана со сложностью логистики. Представители маркетплейса не исключают, что в будущем могут вернуть платную доставку. «Из-за отдаленности региона доставка не фиксирована и может быть изменена», — ответили там. В июне 2022 года Wildberries ввел платную доставку в города ЯНАО. Изначально стоимость была 350 рублей, вскоре цену подняли до 750 рублей. В связи с этим жители округа решили создать петицию, в которой требовали отменить платную доставку.