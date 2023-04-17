Пентагон отрицает участие военных США в конфликте на Украине

Генерал США Райдер: Пентагон оказывает Украине помощь в сфере безопасности и обороны
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Министерство обороны США, армия, сша
Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Пэт Райдер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы США никак не задействованы в конфликте на Украине. Власти Белого дома сосредоточены исключительно на предоставлении Украине помощи в области безопасности. Об этом рассказал представитель Пентагона генерал Пэт Райдер.

«У США нет боевых сил в Украине», — передает слова Райдера американский журнал Washington Examiner. Он добавил, что американские солдаты не ведут каких-либо боевых действий против ВС РФ на Украине. Пентагон заинтересован исключительно в оказании помощи украинским властям в сфере безопасности и обороны своей страны, заключил Райдер.

Ранее сообщалось, что власти США под видом оказания Украине военной помощи производят процесс обновления собственного арсенала вооружений. Новая техника для Пентагона закупалась на деньги, которые выделялись на помощь Украине.

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Вооруженные силы США никак не задействованы в конфликте на Украине. Власти Белого дома сосредоточены исключительно на предоставлении Украине помощи в области безопасности. Об этом рассказал представитель Пентагона генерал Пэт Райдер. «У США нет боевых сил в Украине», — передает слова Райдера американский журнал Washington Examiner. Он добавил, что американские солдаты не ведут каких-либо боевых действий против ВС РФ на Украине. Пентагон заинтересован исключительно в оказании помощи украинским властям в сфере безопасности и обороны своей страны, заключил Райдер. Ранее сообщалось, что власти США под видом оказания Украине военной помощи производят процесс обновления собственного арсенала вооружений. Новая техника для Пентагона закупалась на деньги, которые выделялись на помощь Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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