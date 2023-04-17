Рядом с переполненной контейнерной площадкой расположены два детских сада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске на контейнерной площадке рядом с двумя детскими садами разбросанный мусор привел к появлению мышей и собак. На антисанитарию пожаловались местные жители в соцсетях.

«Это уже просто невыносимо. У нас два детских сада (№77, 33), ОКБ №3 (больница), а кругом полная антисанитария! Мыши уже бегают, теперь еще и бродячие собаки стаями», — сообщает в паблике «Челябинск online» в соцсети «ВКонтакте» Александра Абрамова.

Автор уточнила, что компания, которой они каждый месяц оплачивают вывоз твердых коммунальных отходов, никак не реагирует на обращения. По ее словам, ПЖРЭО Курчатовского района также не предпринимает никаких действий, ссылаясь на то, что это не их обязанность. URA.RU направило запросы о разграничении зоны ответственности за уборку контейнерных площадок в обе организации, к моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее стало известно, что прокуратура Челябинской области после публикации URA.RU проверит село Бродокалмак, жители которого жалуются на мусорный коллапс. Пакеты, остатки еды, средства личной гигиены разносит ветром по улицам и частным домовладениям.