17 апреля 2023
16 апреля 2023

Жители ХМАО стали больше зарабатывать

Тюменьстат: номинальная зарплата жителей ХМАО составила 91,6 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата в ХМАО превысила 91 тысячу рублей Фото:

В ХМАО увеличился показатель номинальной зарплаты по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В январе жители округа в среднем получали 91,6 тысячи рублей, сообщили в Тюменьстате.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2023 года сложилась на уровне 91667 рублей или 106,6% в реальном исчислении к январю 2022 года», — указано на сайте Тюменьстата. В январе прошлого года средний заработок составлял 80,8 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что работодатели из ХМАО готовы платить сотруднику без опыта около 50 тысяч рублей в месяц. Чаще всего сотрудники без опыта требуются на должности продавца, врача и курьера.

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В ХМАО увеличился показатель номинальной зарплаты по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В январе жители округа в среднем получали 91,6 тысячи рублей, сообщили в Тюменьстате. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2023 года сложилась на уровне 91667 рублей или 106,6% в реальном исчислении к январю 2022 года», — указано на сайте Тюменьстата. В январе прошлого года средний заработок составлял 80,8 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что работодатели из ХМАО готовы платить сотруднику без опыта около 50 тысяч рублей в месяц. Чаще всего сотрудники без опыта требуются на должности продавца, врача и курьера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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