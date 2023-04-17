Жители ХМАО стали больше зарабатывать

Тюменьстат: номинальная зарплата жителей ХМАО составила 91,6 тысячи рублей

Средняя зарплата в ХМАО превысила 91 тысячу рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО увеличился показатель номинальной зарплаты по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В январе жители округа в среднем получали 91,6 тысячи рублей, сообщили в Тюменьстате.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2023 года сложилась на уровне 91667 рублей или 106,6% в реальном исчислении к январю 2022 года», — указано на сайте Тюменьстата. В январе прошлого года средний заработок составлял 80,8 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что работодатели из ХМАО готовы платить сотруднику без опыта около 50 тысяч рублей в месяц. Чаще всего сотрудники без опыта требуются на должности продавца, врача и курьера.