Пользователи Twitter поставили Зеленского на место из-за его отношения к ВСУ

18 апреля 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Пользователей Twitter возмутило отношение Владимира Зеленского к украинским войскам Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президента Украины Владимира Зеленского об использовании украинских сил для выяснения, какое оружие лучше, вызвало бурную реакцию у пользователей Twitter. В соцсети он отметил, что каждый раз, когда у Киева возникают сомнения в типе оружия для ВСУ, солдаты отдают свои жизни, чтобы выяснить характеристики снаряжений. «Солдатские жизни не должны приноситься в жертву ради того, чтобы дать вам время выяснить дальность действия и характеристики ваши оружейных систем. У вас было восемь лет, чтобы сделать это. США и Европе нужно прекратить финансирование [Украины], потому что вы явно не представляете, что делать», — написал пользователь с ником QIs4Quanrum. «Почему бы тебе (обращение к Зеленскому — при. URA.RU) не пойти и не помочь? Боишься, что тебя убьют?» — задался вопросами Ahmed Hussain. «Иди и покажи пример тогда», — предложил Зеленскому DazPayton. «Если вы так переживаете, почему бы вам не пойти на фронт и не воевать за Украину? Зачем призывать втянуть мир в ядерный армагеддон?» — возмутилась Maya Inthesky. «Украина останется ни с чем после того, как Запад использует ее и оставит. Все равно все коррумпировано», — уверен пользователь Gdaddy. Ранее бывший украинский политик Виктор Медведчук заявил, что международный суд над Владимиром Зеленским и его приспешниками наподобие Нюрнбергского военного трибунала над лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером позволит избежать ядерной войны. По его мнению, Зеленский и его приспешники превратили Украину в «неонацистское государство», в котором уничтожены права и свободы граждан. Кроме этого Медведчук считает, что нынешний политический режим Киева превратил страну в колонию Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об использовании украинских сил для выяснения, какое оружие лучше, вызвало бурную реакцию у пользователей Twitter. В соцсети он отметил, что каждый раз, когда у Киева возникают сомнения в типе оружия для ВСУ, солдаты отдают свои жизни, чтобы выяснить характеристики снаряжений. «Солдатские жизни не должны приноситься в жертву ради того, чтобы дать вам время выяснить дальность действия и характеристики ваши оружейных систем. У вас было восемь лет, чтобы сделать это. США и Европе нужно прекратить финансирование [Украины], потому что вы явно не представляете, что делать», — написал пользователь с ником QIs4Quanrum. «Почему бы тебе (обращение к Зеленскому — при. URA.RU) не пойти и не помочь? Боишься, что тебя убьют?» — задался вопросами Ahmed Hussain. «Иди и покажи пример тогда», — предложил Зеленскому DazPayton. «Если вы так переживаете, почему бы вам не пойти на фронт и не воевать за Украину? Зачем призывать втянуть мир в ядерный армагеддон?» — возмутилась Maya Inthesky. «Украина останется ни с чем после того, как Запад использует ее и оставит. Все равно все коррумпировано», — уверен пользователь Gdaddy. Ранее бывший украинский политик Виктор Медведчук заявил, что международный суд над Владимиром Зеленским и его приспешниками наподобие Нюрнбергского военного трибунала над лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером позволит избежать ядерной войны. По его мнению, Зеленский и его приспешники превратили Украину в «неонацистское государство», в котором уничтожены права и свободы граждан. Кроме этого Медведчук считает, что нынешний политический режим Киева превратил страну в колонию Запада.