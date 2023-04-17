17 апреля 2023

В Копейске продают строящийся ТК

© Служба новостей «URA.RU»
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Арендатором комплекса заявлен «Магнит»
Арендатором комплекса заявлен «Магнит» Фото:

В Копейске Челябинской области выставлен на продажу строящийся торговый комплекс за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«Строящейся торговый объект в Копейском городском округе. Будущий арендатор — Магнит. Ввод в эксплуатацию — первый квартал», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В аннотации к объявлению указано, что площадь помещений составляет 480 квадратных метров, а высота потолков — четыре метра. Объект продается с чистовой отделкой и центральным отоплением. Точный адрес будущего торгового комплекса не сообщается.

Ранее стало известно, что в центре Челябинска выставлена на продажу часть торгового комплекса «Алое поле». Объект реализуется за 96 миллионов 850 тысяч рублей.

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В Копейске Челябинской области выставлен на продажу строящийся торговый комплекс за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Строящейся торговый объект в Копейском городском округе. Будущий арендатор — Магнит. Ввод в эксплуатацию — первый квартал», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В аннотации к объявлению указано, что площадь помещений составляет 480 квадратных метров, а высота потолков — четыре метра. Объект продается с чистовой отделкой и центральным отоплением. Точный адрес будущего торгового комплекса не сообщается. Ранее стало известно, что в центре Челябинска выставлена на продажу часть торгового комплекса «Алое поле». Объект реализуется за 96 миллионов 850 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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