В Копейске продают строящийся ТК

18 апреля 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Арендатором комплекса заявлен «Магнит» Фото: Илья Московец © URA.RU В Копейске Челябинской области выставлен на продажу строящийся торговый комплекс за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Строящейся торговый объект в Копейском городском округе. Будущий арендатор — Магнит. Ввод в эксплуатацию — первый квартал», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В аннотации к объявлению указано, что площадь помещений составляет 480 квадратных метров, а высота потолков — четыре метра. Объект продается с чистовой отделкой и центральным отоплением. Точный адрес будущего торгового комплекса не сообщается. Ранее стало известно, что в центре Челябинска выставлена на продажу часть торгового комплекса «Алое поле». Объект реализуется за 96 миллионов 850 тысяч рублей.

В Копейске Челябинской области выставлен на продажу строящийся торговый комплекс за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Строящейся торговый объект в Копейском городском округе. Будущий арендатор — Магнит. Ввод в эксплуатацию — первый квартал», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В аннотации к объявлению указано, что площадь помещений составляет 480 квадратных метров, а высота потолков — четыре метра. Объект продается с чистовой отделкой и центральным отоплением. Точный адрес будущего торгового комплекса не сообщается. Ранее стало известно, что в центре Челябинска выставлена на продажу часть торгового комплекса «Алое поле». Объект реализуется за 96 миллионов 850 тысяч рублей.