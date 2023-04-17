В Копейске продают строящийся ТК

В Копейске Челябинской области выставлен на продажу строящийся торговый комплекс за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.
«Строящейся торговый объект в Копейском городском округе. Будущий арендатор — Магнит. Ввод в эксплуатацию — первый квартал», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
В аннотации к объявлению указано, что площадь помещений составляет 480 квадратных метров, а высота потолков — четыре метра. Объект продается с чистовой отделкой и центральным отоплением. Точный адрес будущего торгового комплекса не сообщается.
Ранее стало известно, что в центре Челябинска выставлена на продажу часть торгового комплекса «Алое поле». Объект реализуется за 96 миллионов 850 тысяч рублей.
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