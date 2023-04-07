В центре Челябинска продают часть торгового комплекса

Объект имеет удобную планировку с большими торговыми площадями (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска часть торгового комплекса «Алое поле» продается за 96 млн 850 тысяч рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается весь 4-й этаж и часть 1-го этажа в ТК „Алое поле“, общей площадью 1490 кв. м. Площадь 4 этажа — 1374 кв. м. Площадь части 1 этажа -116 кв. м. Помещения соединены лифтовой шахтой с работающим грузовым лифтом. На 1 этаже расположен разгрузочно-погрузочный дебаркадер, сообщающийся лифтом с 4-м этажом. Цена объекта — 96 млн 850 тысяч рублей», — сказано в объявлении на «Авито».

Продавец указал, что помещения на 4 этаже имеют удобную планировку с большими торговыми площадями. Также он упомянул «стратегически идеальное» расположение объекта — перекресток проспектов Ленина и Свердловского.

В середине марта на «Авито» была выставлена на продажу половина ТК в челябинском Троицке за 17 млн рублей. А в конце марта на продажу был выставлен ТК в Усть-Катаве за 62 млн 900 тысяч рублей.