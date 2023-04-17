17 апреля 2023
16 апреля 2023

В ХМАО выставили на продажу грибную ферму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибную ферму в ХМАО продают за один миллион рублей
Грибную ферму в ХМАО продают за один миллион рублей Фото:

Ферма по выращиванию вешенок выставлена на продажу в поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО. Стоимость актива — один миллион рублей.

«Продается работающая ферма по выращиванию грибов, вешенки. Активная клиентская база, поставщики блоков с мицелием», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что на ферме есть три камеры для выращивания вешенок. «Объем производства две тонны грибов в месяц», — уточнил он. Автор объявления обещает покупателю сопровождение в течение месяца.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске собственник молочного завода снизил стоимость объекта на 10 миллионов рублей. Стоимость актива уменьшилась до 75 миллионов рублей.

Ферма располагается в поселке Белый Яр
Ферма располагается в поселке Белый Яр
Продавец обещает сопровождать покупателя в течение месяца
Продавец обещает сопровождать покупателя в течение месяца
На ферме есть три камеры для выращивания грибов
На ферме есть три камеры для выращивания грибов

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Ферма по выращиванию вешенок выставлена на продажу в поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО. Стоимость актива — один миллион рублей. «Продается работающая ферма по выращиванию грибов, вешенки. Активная клиентская база, поставщики блоков с мицелием», — указано в объявлении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что на ферме есть три камеры для выращивания вешенок. «Объем производства две тонны грибов в месяц», — уточнил он. Автор объявления обещает покупателю сопровождение в течение месяца. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске собственник молочного завода снизил стоимость объекта на 10 миллионов рублей. Стоимость актива уменьшилась до 75 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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