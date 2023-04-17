В ХМАО выставили на продажу грибную ферму. Фото

18 апреля 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Грибную ферму в ХМАО продают за один миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ферма по выращиванию вешенок выставлена на продажу в поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО. Стоимость актива — один миллион рублей. «Продается работающая ферма по выращиванию грибов, вешенки. Активная клиентская база, поставщики блоков с мицелием», — указано в объявлении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что на ферме есть три камеры для выращивания вешенок. «Объем производства две тонны грибов в месяц», — уточнил он. Автор объявления обещает покупателю сопровождение в течение месяца. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске собственник молочного завода снизил стоимость объекта на 10 миллионов рублей. Стоимость актива уменьшилась до 75 миллионов рублей. Ферма располагается в поселке Белый Яр avito.ru Продавец обещает сопровождать покупателя в течение месяца avito.ru На ферме есть три камеры для выращивания грибов avito.ru

Ферма по выращиванию вешенок выставлена на продажу в поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО. Стоимость актива — один миллион рублей. «Продается работающая ферма по выращиванию грибов, вешенки. Активная клиентская база, поставщики блоков с мицелием», — указано в объявлении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что на ферме есть три камеры для выращивания вешенок. «Объем производства две тонны грибов в месяц», — уточнил он. Автор объявления обещает покупателю сопровождение в течение месяца. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске собственник молочного завода снизил стоимость объекта на 10 миллионов рублей. Стоимость актива уменьшилась до 75 миллионов рублей.