17 апреля 2023

Военком Москвы: за призывниками следят по камерам видеонаблюдения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система видеонаблюдения облегчит оповещение призывников, заявил Максим Локтев
Система видеонаблюдения облегчит оповещение призывников, заявил Максим Локтев Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

В Москве для определения места жительства призывника применяются системы видеонаблюдения, что упрощает оповещение гражданина о явке в военкомат. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы», — рассказал Максим Локтев, подчеркнув, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда. Слова комиссара приводит ТАСС.

По его словам, основной причиной неявки в военный комиссариат является проживание гражданина не по месту прописки, из-за чего ему не получается вручить повестку. Локтев заявил, что сейчас уделяется большое внимание решению этого вопроса.

Ранее директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин заявил, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц неэффективна для вычисления уклонистов от военной службы. По его словам, база данных состоит только из тех людей, которые находятся в федеральном розыске, напоминает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве для определения места жительства призывника применяются системы видеонаблюдения, что упрощает оповещение гражданина о явке в военкомат. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. «Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы», — рассказал Максим Локтев, подчеркнув, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда. Слова комиссара приводит ТАСС. По его словам, основной причиной неявки в военный комиссариат является проживание гражданина не по месту прописки, из-за чего ему не получается вручить повестку. Локтев заявил, что сейчас уделяется большое внимание решению этого вопроса. Ранее директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин заявил, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц неэффективна для вычисления уклонистов от военной службы. По его словам, база данных состоит только из тех людей, которые находятся в федеральном розыске, напоминает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...