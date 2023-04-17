Военком Москвы: за призывниками следят по камерам видеонаблюдения

18 апреля 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Система видеонаблюдения облегчит оповещение призывников, заявил Максим Локтев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В Москве для определения места жительства призывника применяются системы видеонаблюдения, что упрощает оповещение гражданина о явке в военкомат. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. «Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы», — рассказал Максим Локтев, подчеркнув, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда. Слова комиссара приводит ТАСС. По его словам, основной причиной неявки в военный комиссариат является проживание гражданина не по месту прописки, из-за чего ему не получается вручить повестку. Локтев заявил, что сейчас уделяется большое внимание решению этого вопроса. Ранее директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин заявил, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц неэффективна для вычисления уклонистов от военной службы. По его словам, база данных состоит только из тех людей, которые находятся в федеральном розыске, напоминает телеканал 360.

В Москве для определения места жительства призывника применяются системы видеонаблюдения, что упрощает оповещение гражданина о явке в военкомат. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. «Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы», — рассказал Максим Локтев, подчеркнув, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда. Слова комиссара приводит ТАСС. По его словам, основной причиной неявки в военный комиссариат является проживание гражданина не по месту прописки, из-за чего ему не получается вручить повестку. Локтев заявил, что сейчас уделяется большое внимание решению этого вопроса. Ранее директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин заявил, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц неэффективна для вычисления уклонистов от военной службы. По его словам, база данных состоит только из тех людей, которые находятся в федеральном розыске, напоминает телеканал 360.