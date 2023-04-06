Курганцев возмутила новая стоимость услуг крупнейшей управкомпании

07 апреля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Жильцы домов запутались, какой из компаний нужно платить деньги за ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана недовольны суммами за обслуживание дома, которые им выставила в новых квитанциях крупнейшая в городе управкомпания «Новая волна». Об этом URA.RU сообщила жительница дома. «Получили вторую квитанцию от некоей компании „Актив“, которая выставила счет за ХВС и ГВС и электроэнергию в целях содержания общего имущества, содержание и текущий ремонт», — рассказала горожанка. Ее и других жильцов помимо размера платежа возмутило, что половину суммы занимает оплата холодной воды для содержания общего имущества. На обороте новых квитанций представители «Новой волны» заявили, что не несут ответственность за деньги, которые жильцы перевели на реквизиты ЕРЦ «Прогресс». «Существует риск утраты денежных средств и возникновения долга перед ООО „Новая волна“», — указано в квитанции. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании «Новая волна» по номерам телефонов, указанным на сайте. Ранее представители управкомпании сообщили жильцам, что в одностороннем порядке расторгли договор с ЕРЦ «Прогресс», и теперь деньги за обслуживание дома нужно переводить не туда, а владельцам «Новой волны» — РКЦ «Актив». Представители «Прогресса» объясняли URA.RU, что договор с ними продолжает действовать, так как его можно расторгнуть только по обоюдному согласию или через суд, чего не было сделано. По данным энергосбытовой компании «Восток», представители УК задолжали ресурсоснабжающим организациям более 100 млн рублей. Из-за этого представители «Востока» подали иск о признании «Новой Волны» банкротом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана недовольны суммами за обслуживание дома, которые им выставила в новых квитанциях крупнейшая в городе управкомпания «Новая волна». Об этом URA.RU сообщила жительница дома. «Получили вторую квитанцию от некоей компании „Актив“, которая выставила счет за ХВС и ГВС и электроэнергию в целях содержания общего имущества, содержание и текущий ремонт», — рассказала горожанка. Ее и других жильцов помимо размера платежа возмутило, что половину суммы занимает оплата холодной воды для содержания общего имущества. На обороте новых квитанций представители «Новой волны» заявили, что не несут ответственность за деньги, которые жильцы перевели на реквизиты ЕРЦ «Прогресс». «Существует риск утраты денежных средств и возникновения долга перед ООО „Новая волна“», — указано в квитанции. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании «Новая волна» по номерам телефонов, указанным на сайте. Ранее представители управкомпании сообщили жильцам, что в одностороннем порядке расторгли договор с ЕРЦ «Прогресс», и теперь деньги за обслуживание дома нужно переводить не туда, а владельцам «Новой волны» — РКЦ «Актив». Представители «Прогресса» объясняли URA.RU, что договор с ними продолжает действовать, так как его можно расторгнуть только по обоюдному согласию или через суд, чего не было сделано. По данным энергосбытовой компании «Восток», представители УК задолжали ресурсоснабжающим организациям более 100 млн рублей. Из-за этого представители «Востока» подали иск о признании «Новой Волны» банкротом.