«Уралвагонзавод» отдает оборонные активы другому концерну

18 апреля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Концерн УВЗ избавляется от части активов, чтобы сконцентрироваться на производстве танков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Ростех» планирует передать три актива собственного концерна «Уралвагонзавод» концерну «Техмаш». Речь идет о ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород), «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) и «Завод № 9» (Екатеринбург) — все предприятия занимаются в том числе производством ствольных артиллерийских систем. Об этом сообщает источник, близкий к «Ростеху». Информацию также подтвердили в госкорпорации. «Действительно, стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии, были сконцентрированы в одном месте. УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике» — цитирует РБК представителей «Ростеха». «Техмашу» отдадут ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и «Завод № 9». В «Ростехе», в свою очередь, надеются, что изменения позволят «активизировать ряд опытно-конструкторских работ», нарастить объемы производства и усилить поставки в войска современных образцов вооружения. Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех». В Нижнем Тагиле у УВЗ находится одноименное предприятие, которое поставляет танки Т-90 для Министерства обороны РФ. Ранее на предприятии показали видео с процессом модификации танка Т-72Б, который превратили в считающийся непробиваемым Т-72Б3М, отличающийся улучшенной пушкой, защитой и другими характеристиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Ростех» планирует передать три актива собственного концерна «Уралвагонзавод» концерну «Техмаш». Речь идет о ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород), «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) и «Завод № 9» (Екатеринбург) — все предприятия занимаются в том числе производством ствольных артиллерийских систем. Об этом сообщает источник, близкий к «Ростеху». Информацию также подтвердили в госкорпорации. «Действительно, стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии, были сконцентрированы в одном месте. УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике» — цитирует РБК представителей «Ростеха». «Техмашу» отдадут ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и «Завод № 9». В «Ростехе», в свою очередь, надеются, что изменения позволят «активизировать ряд опытно-конструкторских работ», нарастить объемы производства и усилить поставки в войска современных образцов вооружения. Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех». В Нижнем Тагиле у УВЗ находится одноименное предприятие, которое поставляет танки Т-90 для Министерства обороны РФ. Ранее на предприятии показали видео с процессом модификации танка Т-72Б, который превратили в считающийся непробиваемым Т-72Б3М, отличающийся улучшенной пушкой, защитой и другими характеристиками.