«Уралвагонзавод» показал производство новейшего непробиваемого танка

«Уралвагонзавод» показал видео с процессом модификации танка Т-72Б, который превратили в считающийся непробиваемым Т-72Б3М, отличающийся улучшенной пушкой, защитой и другими характеристиками. Соответствующее видео размещено в telegram-канале «Уралвагонзавод».
«Из Т-72Б в Т-72Б3М. Модернизация танков на Уралвагонзаводе — в деле. Наглядно! Мощно!» — говорится в сообщении в канале.
Там отметили, что боевая машина относится к российской технике нового уровня. Ее характеристики позволяют эффективно наносить урон противнику.
В новой модификации инженеры предусмотрели многоканальный прицел, улучшенную пушку с модифицированной баллистикой, отвечающей всем требованиям. Одним из главных преимуществ танка является улучшенная защита, из-за которой танк называют непробиваемым. Партия танков поступила в Минобороны РФ.
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