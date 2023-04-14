«Уралвагонзавод» показал производство новейшего непробиваемого танка

«Уралвагонзавод» опубликовал видео модификации танка Т-72Б3М
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Военная техника УВЗ превосходит по характеристикам боевые машины других стран Фото:

«Уралвагонзавод» показал видео с процессом модификации танка Т-72Б, который превратили в считающийся непробиваемым Т-72Б3М, отличающийся улучшенной пушкой, защитой и другими характеристиками. Соответствующее видео размещено в telegram-канале «Уралвагонзавод».

«Из Т-72Б в Т-72Б3М. Модернизация танков на Уралвагонзаводе — в деле. Наглядно! Мощно!» — говорится в сообщении в канале.

Там отметили, что боевая машина относится к российской технике нового уровня. Ее характеристики позволяют эффективно наносить урон противнику.

В новой модификации инженеры предусмотрели многоканальный прицел, улучшенную пушку с модифицированной баллистикой, отвечающей всем требованиям. Одним из главных преимуществ танка является улучшенная защита, из-за которой танк называют непробиваемым. Партия танков поступила в Минобороны РФ.

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«Уралвагонзавод» показал видео с процессом модификации танка Т-72Б, который превратили в считающийся непробиваемым Т-72Б3М, отличающийся улучшенной пушкой, защитой и другими характеристиками. Соответствующее видео размещено в telegram-канале «Уралвагонзавод». «Из Т-72Б в Т-72Б3М. Модернизация танков на Уралвагонзаводе — в деле. Наглядно! Мощно!» — говорится в сообщении в канале. Там отметили, что боевая машина относится к российской технике нового уровня. Ее характеристики позволяют эффективно наносить урон противнику. В новой модификации инженеры предусмотрели многоканальный прицел, улучшенную пушку с модифицированной баллистикой, отвечающей всем требованиям. Одним из главных преимуществ танка является улучшенная защита, из-за которой танк называют непробиваемым. Партия танков поступила в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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