17 апреля 2023

Курганскому полицейскому из зоны СВО вручили госнаграду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участнику СВО вручили медаль «За отвагу»
Участнику СВО вручили медаль «За отвагу» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полицейского из Курганской области, участвующего в специальной военной операции (СВО), наградили медалью «За отвагу». Об этом сообщил глава Лебяжьевского округа Александр Барч на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в администрации Лебяжьевского округа военный комиссар В. В. Безденежный вручил медаль „За отвагу“ гвардии ефрейтору Сергею Клепинину, участвовавшему в специальной военной операции. От всей души поздравляю Сергея с этой высокой наградой и благодарю за достойно выполненный долг перед Родиной», — написал глава округа. Также Барч отметил, что курганский военнослужащий проходит службу в составе МВД России.

Ранее URA.RU писало, что курганского бойца наградили за добычу разведданных в зоне спецоперации. Военный с позывным «Шор» получил Орден Мужества. Также сообщалось, что Путин вручил награду курганскому чиновнику с боевым опытом.

Курганскому бойцу из зоны СВО вручили медаль «За отвагу»
Курганскому бойцу из зоны СВО вручили медаль «За отвагу»
Фото:
С госнаградой военного поздравил глава округа Александр Барч
С госнаградой военного поздравил глава округа Александр Барч
Фото:

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Полицейского из Курганской области, участвующего в специальной военной операции (СВО), наградили медалью «За отвагу». Об этом сообщил глава Лебяжьевского округа Александр Барч на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в администрации Лебяжьевского округа военный комиссар В. В. Безденежный вручил медаль „За отвагу“ гвардии ефрейтору Сергею Клепинину, участвовавшему в специальной военной операции. От всей души поздравляю Сергея с этой высокой наградой и благодарю за достойно выполненный долг перед Родиной», — написал глава округа. Также Барч отметил, что курганский военнослужащий проходит службу в составе МВД России. Ранее URA.RU писало, что курганского бойца наградили за добычу разведданных в зоне спецоперации. Военный с позывным «Шор» получил Орден Мужества. Также сообщалось, что Путин вручил награду курганскому чиновнику с боевым опытом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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