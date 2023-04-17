Курганскому полицейскому из зоны СВО вручили госнаграду. Фото

18 апреля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Участнику СВО вручили медаль «За отвагу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полицейского из Курганской области, участвующего в специальной военной операции (СВО), наградили медалью «За отвагу». Об этом сообщил глава Лебяжьевского округа Александр Барч на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в администрации Лебяжьевского округа военный комиссар В. В. Безденежный вручил медаль „За отвагу“ гвардии ефрейтору Сергею Клепинину, участвовавшему в специальной военной операции. От всей души поздравляю Сергея с этой высокой наградой и благодарю за достойно выполненный долг перед Родиной», — написал глава округа. Также Барч отметил, что курганский военнослужащий проходит службу в составе МВД России. Ранее URA.RU писало, что курганского бойца наградили за добычу разведданных в зоне спецоперации. Военный с позывным «Шор» получил Орден Мужества. Также сообщалось, что Путин вручил награду курганскому чиновнику с боевым опытом. Курганскому бойцу из зоны СВО вручили медаль «За отвагу» Фото: страница главы Лебяжьевского округа Александра Барча С госнаградой военного поздравил глава округа Александр Барч Фото: страница главы Лебяжьевского округа Александра Барча

Полицейского из Курганской области, участвующего в специальной военной операции (СВО), наградили медалью «За отвагу». Об этом сообщил глава Лебяжьевского округа Александр Барч на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в администрации Лебяжьевского округа военный комиссар В. В. Безденежный вручил медаль „За отвагу“ гвардии ефрейтору Сергею Клепинину, участвовавшему в специальной военной операции. От всей души поздравляю Сергея с этой высокой наградой и благодарю за достойно выполненный долг перед Родиной», — написал глава округа. Также Барч отметил, что курганский военнослужащий проходит службу в составе МВД России. Ранее URA.RU писало, что курганского бойца наградили за добычу разведданных в зоне спецоперации. Военный с позывным «Шор» получил Орден Мужества. Также сообщалось, что Путин вручил награду курганскому чиновнику с боевым опытом.