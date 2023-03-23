Курганского военного наградили за добычу разведданных в зоне СВО. Видео

24 марта 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Курганский разведчик получил госнаграду за выполнение боевых задач в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский военнослужащий с позывным «Шор» получил госнаграду за добычу разведданных Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и спасение раненного сослуживца. Об этом боец сообщил в интервью военкору Владу Андрице. «После одного из боев на Изюмском направлении оказал серьезную помощь по досмотру уничтоженного противника. Забрал все документы и предметы, ценные для разведки. Также эвакуировал бойца, который получил ранение средней тяжести. После этого вынес все разведданные противника и передал их в штаб командования», — рассказал боец. Военный блогер из Кургана Александр Пылков, который лично знаком с ним, сообщил URA.RU, что разведчика наградили Орденом Мужества. Ранее разведчик поделился самыми тяжелыми переживаниями, полученными в зоне боевых действий на Украине. По его словам, самый большой стресс он испытал после потери боевого товарища. Также URA.RU сообщало о том, что курганский боец показал, как разведчики выманивают снайперов ВСУ на фронте. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, что главной целью ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима.

Курганский военнослужащий с позывным «Шор» получил госнаграду за добычу разведданных Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и спасение раненного сослуживца. Об этом боец сообщил в интервью военкору Владу Андрице. «После одного из боев на Изюмском направлении оказал серьезную помощь по досмотру уничтоженного противника. Забрал все документы и предметы, ценные для разведки. Также эвакуировал бойца, который получил ранение средней тяжести. После этого вынес все разведданные противника и передал их в штаб командования», — рассказал боец. Военный блогер из Кургана Александр Пылков, который лично знаком с ним, сообщил URA.RU, что разведчика наградили Орденом Мужества. Ранее разведчик поделился самыми тяжелыми переживаниями, полученными в зоне боевых действий на Украине. По его словам, самый большой стресс он испытал после потери боевого товарища. Также URA.RU сообщало о том, что курганский боец показал, как разведчики выманивают снайперов ВСУ на фронте. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, что главной целью ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима.