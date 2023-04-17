Житель ЯНАО заплатит штраф за незаконный вылов рыбы

Ямалец незаконно ловил рыбу Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Житель Яр-Сале (ЯНАО) незаконно ловил рыбу и таким образом нанес крупный ущерб государству. Об это сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина в декабре 2022 г. незаконно выловил 86 особей видового состава чир (щекур), причинив государству особо крупный ущерб в размере свыше 313 тысяч рублей. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба)», — уточнили в ведомстве.

За это мужчина заплатит штраф шесть тысяч рублей. Также будет взыскан материальный ущерб в размере более 313 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ямальца приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Мужчина из Салехарда был приговорен за незаконный вылов ценных пород рыб.