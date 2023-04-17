17 апреля 2023
16 апреля 2023

Житель ЯНАО заплатит штраф за незаконный вылов рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец незаконно ловил рыбу
Ямалец незаконно ловил рыбу Фото:

Житель Яр-Сале (ЯНАО) незаконно ловил рыбу и таким образом нанес крупный ущерб государству. Об это сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина в декабре 2022 г. незаконно выловил 86 особей видового состава чир (щекур), причинив государству особо крупный ущерб в размере свыше 313 тысяч рублей. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба)», — уточнили в ведомстве.

За это мужчина заплатит штраф шесть тысяч рублей. Также будет взыскан материальный ущерб в размере более 313 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ямальца приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Мужчина из Салехарда был приговорен за незаконный вылов ценных пород рыб.

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Житель Яр-Сале (ЯНАО) незаконно ловил рыбу и таким образом нанес крупный ущерб государству. Об это сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что мужчина в декабре 2022 г. незаконно выловил 86 особей видового состава чир (щекур), причинив государству особо крупный ущерб в размере свыше 313 тысяч рублей. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба)», — уточнили в ведомстве. За это мужчина заплатит штраф шесть тысяч рублей. Также будет взыскан материальный ущерб в размере более 313 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что ямальца приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Мужчина из Салехарда был приговорен за незаконный вылов ценных пород рыб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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