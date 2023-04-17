На главном танковом заводе РФ выполнили обещание министра детям

На «Уралвагонзаводе» детям провели экскурсию, которую обещал министр Кравцов

18 апреля 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Воспитанники одного из детских садов в Нижнем Тагиле побывали на экскурсии на УВЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») провели экскурсию для воспитанников детского сада, которую ранее юным тагильчанам обещал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Экскурсию провели на следующей неделе после разговора с министром. Но не на производство, а в учебный цех», — отметили на «Уралвагонзаводе». Воспитанники одного из детских садов познакомились с роботами Алешей и Васей, увидели в работе гидравлический пресс, померили защитный шлем сварщика и попытались овладеть профессией слесаря. Также дети побывали в музее бронетанковой техники, где увидели боевые машины не только снаружи, но и внутри. В марте в Екатеринбург на фестиваль по профориентации «Билет в будущее» прилетал министр просвещения Сергей Кравцов. Там он познакомился с воспитанниками одного из детских садов Нижнего Тагила, которые были одеты в форму «Уралвагонзавода». Одна из девочек рассказала министру, что ее папа работает «на главном танковом заводе», и ей бы хотелось побывать на предприятии. Кравцов обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и спросил, можно ли это устроить. Глава региона ответил, что да. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») провели экскурсию для воспитанников детского сада, которую ранее юным тагильчанам обещал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Экскурсию провели на следующей неделе после разговора с министром. Но не на производство, а в учебный цех», — отметили на «Уралвагонзаводе». Воспитанники одного из детских садов познакомились с роботами Алешей и Васей, увидели в работе гидравлический пресс, померили защитный шлем сварщика и попытались овладеть профессией слесаря. Также дети побывали в музее бронетанковой техники, где увидели боевые машины не только снаружи, но и внутри. В марте в Екатеринбург на фестиваль по профориентации «Билет в будущее» прилетал министр просвещения Сергей Кравцов. Там он познакомился с воспитанниками одного из детских садов Нижнего Тагила, которые были одеты в форму «Уралвагонзавода». Одна из девочек рассказала министру, что ее папа работает «на главном танковом заводе», и ей бы хотелось побывать на предприятии. Кравцов обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и спросил, можно ли это устроить. Глава региона ответил, что да. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек.