Пермские депутаты уже в этом году скроют декларации о доходах

18 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Кто и сколько из депутатов заработал за 2022 год, избиратели не узнают Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты законодательного собрания Пермского края уже в этом году не будут публиковать подробности своей декларации о доходах. Благодаря изменению законодательства о статусе депутата, теперь эта информация в публичной сфере будет отражена только в обобщенном виде, пояснили в ЗС. «Норма о публикации сведений депутатов о доходах в обобщенном виде будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года. В соответствующей форме без персональных данных будут отражены данные об исполнении (ненадлежащем исполнении) обязанности депутатов предоставлять данные о доходах и расходах», — говорится в telegram-канале заксобрания. Информация будет опубликована на сайте ЗС до 1 июня. В аппарате парламента отметили, что уже все депутаты свои декларации представили. Изменения закона о статусе депутата парламентарии примут на апрельском заседании. В марте губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес поправки о том, что депутаты заксобрания, которые работают не на постоянной основе, освобождаются от требования ежегодно предоставлять материалы о своих доходах. Между тем, несмотря на возможность скрыть информацию, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников опубликовал данные о своих доходах в 2022 году.

Депутаты законодательного собрания Пермского края уже в этом году не будут публиковать подробности своей декларации о доходах. Благодаря изменению законодательства о статусе депутата, теперь эта информация в публичной сфере будет отражена только в обобщенном виде, пояснили в ЗС. «Норма о публикации сведений депутатов о доходах в обобщенном виде будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года. В соответствующей форме без персональных данных будут отражены данные об исполнении (ненадлежащем исполнении) обязанности депутатов предоставлять данные о доходах и расходах», — говорится в telegram-канале заксобрания. Информация будет опубликована на сайте ЗС до 1 июня. В аппарате парламента отметили, что уже все депутаты свои декларации представили. Изменения закона о статусе депутата парламентарии примут на апрельском заседании. В марте губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес поправки о том, что депутаты заксобрания, которые работают не на постоянной основе, освобождаются от требования ежегодно предоставлять материалы о своих доходах. Между тем, несмотря на возможность скрыть информацию, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников опубликовал данные о своих доходах в 2022 году.