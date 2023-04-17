17 апреля 2023

Пермские депутаты уже в этом году скроют декларации о доходах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кто и сколько из депутатов заработал за 2022 год, избиратели не узнают
Кто и сколько из депутатов заработал за 2022 год, избиратели не узнают Фото:

Депутаты законодательного собрания Пермского края уже в этом году не будут публиковать подробности своей декларации о доходах. Благодаря изменению законодательства о статусе депутата, теперь эта информация в публичной сфере будет отражена только в обобщенном виде, пояснили в ЗС.

«Норма о публикации сведений депутатов о доходах в обобщенном виде будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года. В соответствующей форме без персональных данных будут отражены данные об исполнении (ненадлежащем исполнении) обязанности депутатов предоставлять данные о доходах и расходах», — говорится в telegram-канале заксобрания.

Информация будет опубликована на сайте ЗС до 1 июня. В аппарате парламента отметили, что уже все депутаты свои декларации представили. Изменения закона о статусе депутата парламентарии примут на апрельском заседании.

В марте губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес поправки о том, что депутаты заксобрания, которые работают не на постоянной основе, освобождаются от требования ежегодно предоставлять материалы о своих доходах. Между тем, несмотря на возможность скрыть информацию, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников опубликовал данные о своих доходах в 2022 году.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты законодательного собрания Пермского края уже в этом году не будут публиковать подробности своей декларации о доходах. Благодаря изменению законодательства о статусе депутата, теперь эта информация в публичной сфере будет отражена только в обобщенном виде, пояснили в ЗС. «Норма о публикации сведений депутатов о доходах в обобщенном виде будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года. В соответствующей форме без персональных данных будут отражены данные об исполнении (ненадлежащем исполнении) обязанности депутатов предоставлять данные о доходах и расходах», — говорится в telegram-канале заксобрания. Информация будет опубликована на сайте ЗС до 1 июня. В аппарате парламента отметили, что уже все депутаты свои декларации представили. Изменения закона о статусе депутата парламентарии примут на апрельском заседании. В марте губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес поправки о том, что депутаты заксобрания, которые работают не на постоянной основе, освобождаются от требования ежегодно предоставлять материалы о своих доходах. Между тем, несмотря на возможность скрыть информацию, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников опубликовал данные о своих доходах в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...