Глава фракции ЛДПР в Перми не стал скрывать персональные данные в сведениях о доходах

Олег Постников опубликовал декларацию о доходах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников не прислушался к советам и опубликовал данные о доходах в 2022 году без «ретуширования». Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Декларация о моих доходах за 2022 год, как есть и без утайки. Мне <…> советуют часть данных как-то заретушировать. Не стану этого делать. <…> Будем надеяться, что банки и иные ответственные организации не дадут интернет-мошенникам попытаться списать с моих счетов зарплату и лишить меня законно приобретенных квартиры, дачи и машины,» — пишет в мессенджере Олег Постников.

В документе, который Постников прикрепил к сообщению, указано, что в собственности депутата — ¼ доля в квартире, площадь которой 29,5 квадратных метров. В пользовании — квартира в 176,5 квадратных метров, он владеет легковым автомобилем Toyota RAV4. Задекларированный доход за 2022 год: 3 085 619,73 рублей.

Ранее муниципальным депутатам региона разрешили публиковать обобщенную информацию о доходах без персональных данных. Соответствующий законопроект появился в конце марта. В апреле комиссия по контролю за достоверностью доходов заксобрания Прикамья вынесла предупреждение депутату Илье Лисняку. СМИ связали это с тем, что он не предоставил сведения о займе на сумму 500 тысяч рублей в 2021 году.