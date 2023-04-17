В Свердловской области утвердили награду, которая позволяет попасть к губернатору

В Свердловской области утвердили знак отличия «Трудовая доблесть Урала»

18 апреля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Обладатели знака отличия «Трудовая доблесть Урала» разово получат выплату в 100 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области появится новая награда для представителей рабочих профессий — знака отличия «Трудовая доблесть Урала». Обладатели таких наград получают право первоочередного приема у депутатов, губернатора и в госорганах. Соответствующий закон принят 18 апреля на заседании областного парламента, сообщает департамент информационной политики. «Новой региональной наградой могут быть отмечены свердловчане, имеющие не менее 20 лет стажа по профессиям рабочих в организациях Среднего Урала, а также являющиеся победителями всероссийского или регионального конкурса профмастерства», — заявила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина. Кроме этого, кандидат должен иметь определенные награды. «Претендент должен иметь одну или несколько из следующих наград: государственную награду Российской Федерации, поощрение Президента РФ, поощрение Правительства РФ, награду федерального органа исполнительной власти, награду Свердловской области, почетное звание Свердловской области, награду высшего органа госвласти Свердловской области, знак отличия государственной корпорации», — уточнила Бабушкина. Новый знак отличия будет выполнен из желтого металла с прорезанной подвеской в форме восьмиконечной звезды, наложенной поверх рельефного лаврового венка. В центре знака поместят малый герб области. Все это будет окаймлено белой и красной эмалью, а на обратной стороне подвески будет написано «Трудовая доблесть Урала». Ранее стало известно, что в законодательное собрание Свердловской области внесли на рассмотрение проект закона о создании знака отличия «Трудовая доблесть Урала». Об этом стало известно 7 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области появится новая награда для представителей рабочих профессий — знака отличия «Трудовая доблесть Урала». Обладатели таких наград получают право первоочередного приема у депутатов, губернатора и в госорганах. Соответствующий закон принят 18 апреля на заседании областного парламента, сообщает департамент информационной политики. «Новой региональной наградой могут быть отмечены свердловчане, имеющие не менее 20 лет стажа по профессиям рабочих в организациях Среднего Урала, а также являющиеся победителями всероссийского или регионального конкурса профмастерства», — заявила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина. Кроме этого, кандидат должен иметь определенные награды. «Претендент должен иметь одну или несколько из следующих наград: государственную награду Российской Федерации, поощрение Президента РФ, поощрение Правительства РФ, награду федерального органа исполнительной власти, награду Свердловской области, почетное звание Свердловской области, награду высшего органа госвласти Свердловской области, знак отличия государственной корпорации», — уточнила Бабушкина. Новый знак отличия будет выполнен из желтого металла с прорезанной подвеской в форме восьмиконечной звезды, наложенной поверх рельефного лаврового венка. В центре знака поместят малый герб области. Все это будет окаймлено белой и красной эмалью, а на обратной стороне подвески будет написано «Трудовая доблесть Урала». Ранее стало известно, что в законодательное собрание Свердловской области внесли на рассмотрение проект закона о создании знака отличия «Трудовая доблесть Урала». Об этом стало известно 7 апреля.