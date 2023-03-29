29 марта 2023

The Wall Street Journal направит в Екатеринбург защитников для задержанного журналиста

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ России задержала Эвана Гершковича вечером 29 марта Фото:

The Wall Street Journal направит в Екатеринбург защитников, которые будут отстаивать интересы журналиста Эвана Гершковича, которого ФСБ России задержала за шпионаж. Об этом рассказал пиарщик Ярослав Ширшиков, который одним из последних взаимодействовал с иностранным корреспондентом.

«Мне ночью звонило его руководство, почему-то из Лондона, а не из Нью-Йорка. Сказали, что направят защитников», — заявил «Газете.Ru» Ширшиков. По его словам, адвокаты будут взаимодействовать по дипломатической линии.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович перестал выходить на связь, что вызвало беспокойство у редакции издания и Ярослава Ширшикова. Позже ФСБ России заявила, что задержала журналиста из-за подозрения в шпионаже: он пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну.

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The Wall Street Journal направит в Екатеринбург защитников, которые будут отстаивать интересы журналиста Эвана Гершковича, которого ФСБ России задержала за шпионаж. Об этом рассказал пиарщик Ярослав Ширшиков, который одним из последних взаимодействовал с иностранным корреспондентом. «Мне ночью звонило его руководство, почему-то из Лондона, а не из Нью-Йорка. Сказали, что направят защитников», — заявил «Газете.Ru» Ширшиков. По его словам, адвокаты будут взаимодействовать по дипломатической линии. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович перестал выходить на связь, что вызвало беспокойство у редакции издания и Ярослава Ширшикова. Позже ФСБ России заявила, что задержала журналиста из-за подозрения в шпионаже: он пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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