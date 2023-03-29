The Wall Street Journal направит в Екатеринбург защитников для задержанного журналиста

The Wall Street Journal направит в Екатеринбург защитников, которые будут отстаивать интересы журналиста Эвана Гершковича, которого ФСБ России задержала за шпионаж. Об этом рассказал пиарщик Ярослав Ширшиков, который одним из последних взаимодействовал с иностранным корреспондентом.
«Мне ночью звонило его руководство, почему-то из Лондона, а не из Нью-Йорка. Сказали, что направят защитников», — заявил «Газете.Ru» Ширшиков. По его словам, адвокаты будут взаимодействовать по дипломатической линии.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович перестал выходить на связь, что вызвало беспокойство у редакции издания и Ярослава Ширшикова. Позже ФСБ России заявила, что задержала журналиста из-за подозрения в шпионаже: он пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну.
The Wall Street Journal направит в Екатеринбург защитников, которые будут отстаивать интересы журналиста Эвана Гершковича, которого ФСБ России задержала за шпионаж. Об этом рассказал пиарщик Ярослав Ширшиков, который одним из последних взаимодействовал с иностранным корреспондентом. «Мне ночью звонило его руководство, почему-то из Лондона, а не из Нью-Йорка. Сказали, что направят защитников», — заявил «Газете.Ru» Ширшиков. По его словам, адвокаты будут взаимодействовать по дипломатической линии. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович перестал выходить на связь, что вызвало беспокойство у редакции издания и Ярослава Ширшикова. Позже ФСБ России заявила, что задержала журналиста из-за подозрения в шпионаже: он пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну.