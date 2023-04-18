500 екатеринбуржцев ушли в армию осенью 2022 года

18 апреля 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

В военкомате раскрыли цифры по призыву 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Из Екатеринбурга после осеннего призыва 2022 года проходить срочную службу отправились 500 человек. План по количеству призывников выполнил только Железнодорожный район. Об этом, выступая перед депутатами гордумы, рассказал заместитель военного комиссариата Свердловской области Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «В период проведения призывной кампании 2022 года в Екатеринбурге на мероприятия призыва вызвано более 9000 человек. Задание выполнено с учетом существенной котировки в сторону уменьшения. Осенью для прохождения военной службы направлено более 500 призывников, что составляет 18,52% от нормы призыва для Свердловской области. Задание в полном объеме выполнил только Железнодорожный район», — рассказал Чирков. Ранее он раскрыл, что в Свердловской области в апреле — июне призовут столько же мужчин, сколько и прошлой весной — порядка 4000 человек. И пообещал, что срочников не отправят в зону проведения спецоперации.

Из Екатеринбурга после осеннего призыва 2022 года проходить срочную службу отправились 500 человек. План по количеству призывников выполнил только Железнодорожный район. Об этом, выступая перед депутатами гордумы, рассказал заместитель военного комиссариата Свердловской области Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «В период проведения призывной кампании 2022 года в Екатеринбурге на мероприятия призыва вызвано более 9000 человек. Задание выполнено с учетом существенной котировки в сторону уменьшения. Осенью для прохождения военной службы направлено более 500 призывников, что составляет 18,52% от нормы призыва для Свердловской области. Задание в полном объеме выполнил только Железнодорожный район», — рассказал Чирков. Ранее он раскрыл, что в Свердловской области в апреле — июне призовут столько же мужчин, сколько и прошлой весной — порядка 4000 человек. И пообещал, что срочников не отправят в зону проведения спецоперации.