Военкоры предупредили об активизации фронта в районе ЛНР

18 апреля 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

В районе ЛНР возможно наступление как со стороны РФ, так и ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ЛНР возможно возобновление активных боевых действий, так как ВСУ могут попытаться прорвать российскую линию обороны. Об этом в разговоре с URA.RU заявили военные корреспонденты «Украина.ру» Василий Ткач и Александр Чаленко. «Мы знаем, что готовится украинское контрнаступление. Оно готовится, но мы не можем понять и даже сами украинцы не могут понять, где будет основной удар. Они предполагают и мы, что ВСУ будут прощупывать или сейчас прощупывают нашу линию фронта. Там, где будет слабое место, они сосредоточат какие-то ресурсы. Если будет прорыв, то они, значит, туда бросят все силы, которые у них имеются в наличии и выйдут на оперативный простор. Одним из таких мест является Кременная-Сватово — это одно из возможных мест прорыва на фронте в ЛНР», — предположил Александр Чаленко. Военкор Ткач предполагает, что в ЛНР возможно и наступление со стороны РФ. «Надо понимать, что поблизости [к ЛНР] Харьковская область. На этом направлении вполне возможно возобновление боевых действий активных. Плюс обстреливают и российские регионы с украинской территории. Поэтому вполне логичным было бы создание зоны безопасности от российских границ, что позволило бы мирное население предохранить от периодических обстрелов, которые происходят по территории России. С одной стороны, все ждут украинского контрнаступления, которое объявлено, но все никак не происходит. Судя по данным о количестве войск, которое так или иначе озвучивается в войсках с украинской стороны, этого количества недостаточно для наступления по всему фронту, по всей линии соприкосновения, возможны только локальные операции. В связи с этим возможен и переход в наше контрнаступление после того, как украинское захлебнется», — отметил он в беседе с URA.RU. По мнению Василия Ткача именно поэтому в ЛНР вернули начальника Главного штаба Сухопутных войск, Героя России, генерал-полковника Александра Лапина, освободившего всю территорию республики в начале СВО. «Естественно опыт у него [Лапина] есть. Все зависит от задач, которые ставятся. Если сначала в ЛНР было серьезное продвижение, эту республику освободили гораздо быстрее, чем ДНР. ДНР до сих пор не освобождена. Поэтому не исключено, что там возможно продолжение наступательных действий», — уточнил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЛНР возможно возобновление активных боевых действий, так как ВСУ могут попытаться прорвать российскую линию обороны. Об этом в разговоре с URA.RU заявили военные корреспонденты «Украина.ру» Василий Ткач и Александр Чаленко. «Мы знаем, что готовится украинское контрнаступление. Оно готовится, но мы не можем понять и даже сами украинцы не могут понять, где будет основной удар. Они предполагают и мы, что ВСУ будут прощупывать или сейчас прощупывают нашу линию фронта. Там, где будет слабое место, они сосредоточат какие-то ресурсы. Если будет прорыв, то они, значит, туда бросят все силы, которые у них имеются в наличии и выйдут на оперативный простор. Одним из таких мест является Кременная-Сватово — это одно из возможных мест прорыва на фронте в ЛНР», — предположил Александр Чаленко. Военкор Ткач предполагает, что в ЛНР возможно и наступление со стороны РФ. «Надо понимать, что поблизости [к ЛНР] Харьковская область. На этом направлении вполне возможно возобновление боевых действий активных. Плюс обстреливают и российские регионы с украинской территории. Поэтому вполне логичным было бы создание зоны безопасности от российских границ, что позволило бы мирное население предохранить от периодических обстрелов, которые происходят по территории России. С одной стороны, все ждут украинского контрнаступления, которое объявлено, но все никак не происходит. Судя по данным о количестве войск, которое так или иначе озвучивается в войсках с украинской стороны, этого количества недостаточно для наступления по всему фронту, по всей линии соприкосновения, возможны только локальные операции. В связи с этим возможен и переход в наше контрнаступление после того, как украинское захлебнется», — отметил он в беседе с URA.RU. По мнению Василия Ткача именно поэтому в ЛНР вернули начальника Главного штаба Сухопутных войск, Героя России, генерал-полковника Александра Лапина, освободившего всю территорию республики в начале СВО. «Естественно опыт у него [Лапина] есть. Все зависит от задач, которые ставятся. Если сначала в ЛНР было серьезное продвижение, эту республику освободили гораздо быстрее, чем ДНР. ДНР до сих пор не освобождена. Поэтому не исключено, что там возможно продолжение наступательных действий», — уточнил он.