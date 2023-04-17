17 апреля 2023

Крупные нефтяники приедут на курганский оборонный завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители «Газпром нефти» планирует визит на «Курганмашзавод»
Представители «Газпром нефти» планирует визит на «Курганмашзавод» Фото:

Представители ПАО «Газпром нефть» планируют посетить Курганский машиностроительный завод (КМЗ), чтобы познакомиться с кузнечно-литейным производством предприятия. Об этом сообщается в официальной группе оборонного завода в соцсети «ВКонтакте».

«Профильные сотрудники и руководители ПАО „Газпром нефть“ проявили интерес к кузнечно-литейному производству ПАО „Курганмашзавод“ и пообещали ознакомиться с выпускаемой продукцией и производственными мощностями предприятия в личном визите. Ждем в гости представителей нефтяной компании», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганские заводы заключат миллионные контракты с нефтяниками в рамках выставки «Нефтегаз-2022». Ожидаемая сумма контрактов более 80 млн рублей, сообщало инвестагентство Курганской области.

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Представители ПАО «Газпром нефть» планируют посетить Курганский машиностроительный завод (КМЗ), чтобы познакомиться с кузнечно-литейным производством предприятия. Об этом сообщается в официальной группе оборонного завода в соцсети «ВКонтакте». «Профильные сотрудники и руководители ПАО „Газпром нефть“ проявили интерес к кузнечно-литейному производству ПАО „Курганмашзавод“ и пообещали ознакомиться с выпускаемой продукцией и производственными мощностями предприятия в личном визите. Ждем в гости представителей нефтяной компании», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганские заводы заключат миллионные контракты с нефтяниками в рамках выставки «Нефтегаз-2022». Ожидаемая сумма контрактов более 80 млн рублей, сообщало инвестагентство Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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