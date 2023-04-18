В МВД Украины назвали самый опасный для ВСУ российский дрон

Российский ударный беспилотник «Ланцет», имеющий радиус действия 40 километров, является для ВСУ самым опасным из всех имеющихся дронов, состоящих на вооружении российской армии. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Дрон „Ланцет“ определенно несет самую большую опасность для ВСУ», — передает слова Геращенко британский журнал The Economist. Он подчеркнул, что дальность полета данного беспилотника составляет около 40 километров. Дрон особо опасен для артиллерии противника, так как может нести на своем борту три килограмма взрывчатки, заключил Геращенко.
Беспилотник «Ланцет» является разработкой российского предприятия ZALA. Он может применяться в качестве нанесения ударов по позициям противника, а также выполнять задачи по сбору разведданных. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине, целью которой является помощь жителям Донбасса, а также уничтожение националистических батальонов и формирований.
Российский ударный беспилотник «Ланцет», имеющий радиус действия 40 километров, является для ВСУ самым опасным из всех имеющихся дронов, состоящих на вооружении российской армии. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Дрон „Ланцет“ определенно несет самую большую опасность для ВСУ», — передает слова Геращенко британский журнал The Economist. Он подчеркнул, что дальность полета данного беспилотника составляет около 40 километров. Дрон особо опасен для артиллерии противника, так как может нести на своем борту три килограмма взрывчатки, заключил Геращенко. Беспилотник «Ланцет» является разработкой российского предприятия ZALA. Он может применяться в качестве нанесения ударов по позициям противника, а также выполнять задачи по сбору разведданных. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине, целью которой является помощь жителям Донбасса, а также уничтожение националистических батальонов и формирований.