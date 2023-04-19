Предприниматель не хочет возить пассажиров до Кургана

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Город. Разное. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз
Автобусы компании должны работать на маршруте до июля Фото:

Владелец «Компании транс-авто» отказался от автобусного маршрута, следующего из Кургана до села Половинного. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №510 „Курган АВ — Половинное“. Обязуюсь осуществлять регулярные перевозки <…> в течение девяноста дней со дня поступления настоящего заявления в департамент», — указано в заявлении, размещенном на сайте.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании. На звонки по двум номерам телефонов, опубликованным в открытых данных, никто не ответил. Собеседник, который ответил на звонок по третьему номеру телефона, заявил, что не имеет отношения к этой компании.

Ранее от маршрута из села Воскресенского Половинского муниципального округа в Курган отказались представители компании ПАТП-4. Автобус этой организации должен работать на маршруте до середины мая.

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Владелец «Компании транс-авто» отказался от автобусного маршрута, следующего из Кургана до села Половинного. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №510 „Курган АВ — Половинное“. Обязуюсь осуществлять регулярные перевозки <…> в течение девяноста дней со дня поступления настоящего заявления в департамент», — указано в заявлении, размещенном на сайте. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании. На звонки по двум номерам телефонов, опубликованным в открытых данных, никто не ответил. Собеседник, который ответил на звонок по третьему номеру телефона, заявил, что не имеет отношения к этой компании. Ранее от маршрута из села Воскресенского Половинского муниципального округа в Курган отказались представители компании ПАТП-4. Автобус этой организации должен работать на маршруте до середины мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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