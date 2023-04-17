В Кургане умер гендиректор ЦУМа

Петру Важенину было 65 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор ОАО «Зауральский торговый дом», заслуженный работник торговли РФ Петр Важенин скончался на 66-м году жизни. На прощание с Важениным пришли бывшие сотрудники ЦУМа, представители торговой сферы и родственники, рассказали URA.RU участники церемонии.

«Прощание с Петром Егоровичем Важениным прошло 17 апреля на территории за ЦУМом (во дворе находится здание банкетного зала). Прошла церемония отпевания. На прощание пришли десятки человек, в том числе бывшие сотрудники ЦУМа. Похоронен Важенин в Юргамышском районе, он родом оттуда», — рассказал участник прощания.

Важенин возглавил Зауральский торговый дом в 1996 году. Коллеги вспоминают его как трудолюбивого, грамотного, целеустремленного руководителя. Он практически все процессы в ЦУМе контролировал лично. «Большое горе постигло „Зауральский торговый дом“. Ушел из жизни генеральный директор Важенин Петр Егорович — умнейший, целеустремленный и дорогой для нас человек. Скорбим плачем и выражаем соболезнование семье и всем, кто его знал», — написала бывшая сотрудница ЦУМа в соцсети.

По данным портала «Лица Зауралья», Важенин также был награжден знаком «Отличник советской торговли», был обладателем золотого знака и диплома «Лучший менеджер торговли России» общественного фонда «Торговля нового тысячелетия». Он участвовал в благотворительности. Под руководством Важенина Зауральский торговый дом был отмечен грамотами правительства РФ, а также Курганской областной думы.

Ранее URA.RU писало про спор «Зауральского торгового дома» с мэрией Кургана за территорию парковки. Мэрия перекрыла действующую парковку у ЦУМа в 2020 году, предположительно для ремонта. Однако торговому дому пришлось судиться за эту территорию. Позже на месте парковки обустроили сквер. В апреле 2023 года стало известно, что территория передана в бесплатное пользование МБУ «Дирекция парков и скверов» и открытие парковки не планируется.