Высотку-долгострой в Кургане планируют закончить в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания ООО «Эверест», которая построила Кетовскую школу, займется строительством высотки-долгостроя по улице Аргентовского, 125 в Кургане. Многоэтажный кирпичный дом планируют завершить до конца 2023 года. Об этом корреспонденту URA.RU cообщил застройщик. Ранее власти мэрии заявляли, что на объекте 10 лет не ведется никаких работ.

«Компания „Эверест“ ведет застройку по улице Аргентовского, 125. Процесс идет полным ходом. Так как проект данного дома был 2002 года, сейчас он оцифровывается. В ноябре прошлого года мы получили заключение экспертной лаборатории для того, чтобы продолжить строительство. Объект планируем закончить к концу 2023 года», — сказал застройщик.

В строительной компании отметили, что объект долгие годы был законсервирован, поэтому им потребовалось проводить несколько лабораторных исследований, чтобы понять, сколько рядов кирпича придется сносить для продолжения строительства высотки. «Массово активизироваться будем на объекте только после 25 января, когда получим разрешение на использование башенного крана», — добавил застройщик.

Ранее в администрации Кургана URA.RU сообщали, что достраивать объект возле Бурово-Петровского моста будет компания «Эверест». Разрешение на строительство объекта площадью около девяти тысяч квадратных метров было выдано подрядной организации в 2013 году. По данным мэрии, срок его действия закончится в мае 2024 года.