17 апреля 2023

Тюменка помогала обналичить материнский капитал, продавая квартиры без ведома хозяев

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд огласил приговор организатору мошеннической схемы обогащения
Суд огласил приговор организатору мошеннической схемы обогащения Фото:

Жительница Тюмени помогала семьям обналичить материнский капитал при помощи фиктивного приобретения жилья, а квартиры затем продавала третьим лицам. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В суде установлено, что осужденная склоняла жительниц Тюмени заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Она также подыскивала знакомых людей, имеющих квартиры, и убеждала их совершить формальное отчуждение жилья. Полученные денежные средства она делила с владельцами сертификатов, а квартиры в дальнейшем продавала без ведома их собственников», — говорится в сообщении.

Суд признал организатора схемы виновной в мошенничестве. Причиненный ущерб оценивается на сумму более 12,4 млн рублей. Женщине назначили 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее URA.RU рассказало о безработном мужчине, который сумел обмануть банк и скрыться. Используя ложные данные, он получил в кредит 460 тысяч рублей.

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Жительница Тюмени помогала семьям обналичить материнский капитал при помощи фиктивного приобретения жилья, а квартиры затем продавала третьим лицам. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В суде установлено, что осужденная склоняла жительниц Тюмени заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Она также подыскивала знакомых людей, имеющих квартиры, и убеждала их совершить формальное отчуждение жилья. Полученные денежные средства она делила с владельцами сертификатов, а квартиры в дальнейшем продавала без ведома их собственников», — говорится в сообщении. Суд признал организатора схемы виновной в мошенничестве. Причиненный ущерб оценивается на сумму более 12,4 млн рублей. Женщине назначили 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ранее URA.RU рассказало о безработном мужчине, который сумел обмануть банк и скрыться. Используя ложные данные, он получил в кредит 460 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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