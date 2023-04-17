Тюменка помогала обналичить материнский капитал, продавая квартиры без ведома хозяев

Суд огласил приговор организатору мошеннической схемы обогащения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Тюмени помогала семьям обналичить материнский капитал при помощи фиктивного приобретения жилья, а квартиры затем продавала третьим лицам. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В суде установлено, что осужденная склоняла жительниц Тюмени заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Она также подыскивала знакомых людей, имеющих квартиры, и убеждала их совершить формальное отчуждение жилья. Полученные денежные средства она делила с владельцами сертификатов, а квартиры в дальнейшем продавала без ведома их собственников», — говорится в сообщении.

Суд признал организатора схемы виновной в мошенничестве. Причиненный ущерб оценивается на сумму более 12,4 млн рублей. Женщине назначили 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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