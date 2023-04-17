Тюменец изрезал собутыльника во время пьяной ссоры

Конфликт произошел во время празднования дня рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Ишимского района Тюменской убил своего собутыльника, ударив его во время пьяной ссоры ножом больше 14 раз. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Мужчина при праздновании дня рождения своей сожительницы под влиянием алкоголя поссорился с одним из гостей. Нападавший нанес потерпевшему не менее 14 ударов ножом по телу. От полученных травм гость скончался», — говорится в сообщении.

Известно, что подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 6,5 годам в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит возместить материальный и моральный ущерб в размере больше полумиллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказало о жителе Тюменской области, которого осудили за двойное убийство. Он зарезал двух человек во время пьяной ссоры.