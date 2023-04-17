17 апреля 2023

Тюменец изрезал собутыльника во время пьяной ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конфликт произошел во время празднования дня рождения
Конфликт произошел во время празднования дня рождения Фото:

Житель Ишимского района Тюменской убил своего собутыльника, ударив его во время пьяной ссоры ножом больше 14 раз. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Мужчина при праздновании дня рождения своей сожительницы под влиянием алкоголя поссорился с одним из гостей. Нападавший нанес потерпевшему не менее 14 ударов ножом по телу. От полученных травм гость скончался», — говорится в сообщении.

Известно, что подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 6,5 годам в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит возместить материальный и моральный ущерб в размере больше полумиллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказало о жителе Тюменской области, которого осудили за двойное убийство. Он зарезал двух человек во время пьяной ссоры.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Ишимского района Тюменской убил своего собутыльника, ударив его во время пьяной ссоры ножом больше 14 раз. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина при праздновании дня рождения своей сожительницы под влиянием алкоголя поссорился с одним из гостей. Нападавший нанес потерпевшему не менее 14 ударов ножом по телу. От полученных травм гость скончался», — говорится в сообщении. Известно, что подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 6,5 годам в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит возместить материальный и моральный ущерб в размере больше полумиллиона рублей. Ранее URA.RU рассказало о жителе Тюменской области, которого осудили за двойное убийство. Он зарезал двух человек во время пьяной ссоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...