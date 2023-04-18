На железную дорогу Свердловской области новые поезда выйдут в ноябре 2023 года Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Завод «Уральские локомотивы» из Верхней Пышмы (Свердловская область) поставит для РЖД новые скоростные электропоезда в количестве 22 штуки. Все они выйдут на железные дороги Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали представители предприятия — группа «Синара».

«Перед нами стояла задача — разработать новую модель скоростного электропоезда, состоящего из комплектующих российского производства. Нам удалось выполнить эту задачу, спроектировать и изготовить поезд за один год», — заявил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи. Также были улучшены технические характеристики и условия комфорта для пассажиров.

Новый пятивагонный электропоезд серии ЭС104 будет разгоняться до 160 км/ч, иметь 401 посадочное место и просторные багажные стеллажи. «Сидения оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В вагонах предусмотрена система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан. Новые санитарные модули оснащены пеленальными столиками», — пояснили в «Синаре».

Испытания новых электропоездов начнутся через месяц, затем они выйдут на железные дороги Свердловской области. Первые поставки ожидаются в ноябре текущего года после получения сертификационных документов.

Ранее завод «Уральские локомотивы» отгрузил 18 электровозов «Синара» на Московскую железную дорогу. Локомотивы вышли вместо советских электровозов серии ВЛ (Владимир Ленин).

Фото: завод «Уральские локомотивы»

Фото: завод «Уральские локомотивы»