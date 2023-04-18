Завод «Уральские локомотивы» из Верхней Пышмы (Свердловская область) поставит для РЖД новые скоростные электропоезда в количестве 22 штуки. Все они выйдут на железные дороги Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали представители предприятия — группа «Синара».
«Перед нами стояла задача — разработать новую модель скоростного электропоезда, состоящего из комплектующих российского производства. Нам удалось выполнить эту задачу, спроектировать и изготовить поезд за один год», — заявил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи. Также были улучшены технические характеристики и условия комфорта для пассажиров.
Новый пятивагонный электропоезд серии ЭС104 будет разгоняться до 160 км/ч, иметь 401 посадочное место и просторные багажные стеллажи. «Сидения оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В вагонах предусмотрена система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан. Новые санитарные модули оснащены пеленальными столиками», — пояснили в «Синаре».
Испытания новых электропоездов начнутся через месяц, затем они выйдут на железные дороги Свердловской области. Первые поставки ожидаются в ноябре текущего года после получения сертификационных документов.
Ранее завод «Уральские локомотивы» отгрузил 18 электровозов «Синара» на Московскую железную дорогу. Локомотивы вышли вместо советских электровозов серии ВЛ (Владимир Ленин).
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