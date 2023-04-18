Эксперты раскрыли, почему «Уралвагонзавод» отказался от оборонных активов

Аналитик Хазанов: с активами «Уралвагонзавода» «Техмаш» замкнет цикл производства артиллерии

Эксперты считают, что передача активов УВЗ «Техмашу» носит больше технический характер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Получив активы концерна «Уралвагонзавод», научно-производственный концерн «Техмаш» сможет управлять полным циклом производства артиллерийских систем. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт в области промышленности Леонид Хазанов. Другой собеседник агентства — экономист Виталий Калугин отмечает, что с экономической точки зрения новостной повод носит больше технический характер, нежели практический.

«„Техмаш“ производит различные виды боеприпасов, в том числе артиллерийских. Соответственно, вполне логично, что УВЗ передает ему такие активы [„Уралтрансмаш“, „Завод №9“ и ЦНИИ „Буревестник“]. Тем самым „Техмаш“ будет управлять полным циклом производства артиллерийских систем, начиная от снарядов и заканчивая стволами», — поделился Хазанов.

Экономист Виталий Калугин, в свою очередь, отмечает, что новостной повод носит больше технический характер. «Наверное, это имеет логический смысл — обособить активы, которые производят один тип продукции. Но с точки зрения экономики от такого решения ни холодно, ни жарко. Государство перекладывает активы из левого карман в правый, но в чьем бы кармане не было, деньги на производство получит любой», — отметил Калугин.

Концерн «Уралвагонзавод» входит в государственную корпорацию «Ростех». Согласно сайту раскрытия информации СБИС, управляющей компанией НПК «Техмаш» является АО «Технодинамика». 98% акций УК владеет госкорпорация «Ростех».

Ранее URA.RU сообщало, что «Ростех» планирует передать три актива собственного концерна «Уралвагонзавод» концерну «Техмаш». Речь идет о ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород), «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) и «Завод № 9» (Екатеринбург). Все они занимаются, в том числе производством ствольных артиллерийских систем. Другой актив концерна УВЗ — одноименное предприятие в Нижнем Тагиле, которое поставляет танки по заказу Министерства обороны РФ.