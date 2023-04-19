Военный эксперт Дандыкин предрек увеличение поломок западной техники у ВСУ

19 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

ВСУ получили от западных стран использованную военную технику Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западная военная техника, поставленная Вооруженным силам Украине, будет ломаться еще чаще, так как ее используют не до конца обученные экипажи. В беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин добавил, что само вооружение является использованным и устаревшим. Ранее во время обучения украинских танкистов у немецкого танка Leopard 2A4 оторвалась башня. Сообщается, что во время спуска с холма ствол техники воткнулся в землю. «А где набрать танкистов? Брали людей со стороны, пытались их подготовить. Это ведь и опыт нужен. Хорошего танкиста вырастить, особенно механика-водителя, это серьезно. Сейчас, что наскребли по сусекам, направили и получилось то, что получилось. Машина достаточно громоздкая, непривычная, в отличие от наших танков. Когда готовят три недели или месяц, то на выходе… Раньше в СССР в учебке полгода готовили и мех-водов, наводчиков и командиров танков. Сейчас четыре месяца. Так что такие случаи еще будут», — сказал Василий Дандыкин. Военный эксперт отметил, что лучшие образцы техники, западные страны оставляют у себя. «Танки уже выдавались не новые. Особенно польские. Наверно, выбирали из того, что есть, что не жалко. Себе же получше оставляют. Как с зерном получается. Запретили украинское зерно вывозить, так и с танками. Отчитались, что передали и все. А что передали?» — уточнил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западная военная техника, поставленная Вооруженным силам Украине, будет ломаться еще чаще, так как ее используют не до конца обученные экипажи. В беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин добавил, что само вооружение является использованным и устаревшим. Ранее во время обучения украинских танкистов у немецкого танка Leopard 2A4 оторвалась башня. Сообщается, что во время спуска с холма ствол техники воткнулся в землю. «А где набрать танкистов? Брали людей со стороны, пытались их подготовить. Это ведь и опыт нужен. Хорошего танкиста вырастить, особенно механика-водителя, это серьезно. Сейчас, что наскребли по сусекам, направили и получилось то, что получилось. Машина достаточно громоздкая, непривычная, в отличие от наших танков. Когда готовят три недели или месяц, то на выходе… Раньше в СССР в учебке полгода готовили и мех-водов, наводчиков и командиров танков. Сейчас четыре месяца. Так что такие случаи еще будут», — сказал Василий Дандыкин. Военный эксперт отметил, что лучшие образцы техники, западные страны оставляют у себя. «Танки уже выдавались не новые. Особенно польские. Наверно, выбирали из того, что есть, что не жалко. Себе же получше оставляют. Как с зерном получается. Запретили украинское зерно вывозить, так и с танками. Отчитались, что передали и все. А что передали?» — уточнил собеседник агентства.