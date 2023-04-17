17 апреля 2023

В Сургуте упали цены на аренду однокомнатных квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость аренды снизилась на 8,5%
Стоимость аренды снизилась на 8,5% Фото:

В Сургуте (ХМАО) подешевела аренда жилья. Средняя стоимость съемной однокомнатной квартиры в апреле снизилась на 8,5%.

«Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Сургуте составляет 21,5 тысячи рублей. В конце марта цена была около 23,5 тысяч», — следует из данных сервиса Restate.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовался ажиотажный спрос на деревянные дома. Тогда предприниматели отмечали, что по сравнению с прошлым годом количество заявок выросло на 40%.

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В Сургуте (ХМАО) подешевела аренда жилья. Средняя стоимость съемной однокомнатной квартиры в апреле снизилась на 8,5%. «Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Сургуте составляет 21,5 тысячи рублей. В конце марта цена была около 23,5 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовался ажиотажный спрос на деревянные дома. Тогда предприниматели отмечали, что по сравнению с прошлым годом количество заявок выросло на 40%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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