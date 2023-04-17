В Сургуте упали цены на аренду однокомнатных квартир

Стоимость аренды снизилась на 8,5%
В Сургуте (ХМАО) подешевела аренда жилья. Средняя стоимость съемной однокомнатной квартиры в апреле снизилась на 8,5%.
«Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Сургуте составляет 21,5 тысячи рублей. В конце марта цена была около 23,5 тысяч», — следует из данных сервиса Restate.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовался ажиотажный спрос на деревянные дома. Тогда предприниматели отмечали, что по сравнению с прошлым годом количество заявок выросло на 40%.
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