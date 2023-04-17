В ХМАО назвали самые дорогие профессии, на которых платят каждый день

Курьеры и водители стали самыми дорогими профессиями с ежедневными выплатами в ХМАО

Самыми дорогими профессиями с ежедневными выплатами в ХМАО являются курьеры и водители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самыми дорогими профессиями с ежедневными выплатами в ХМАО сейчас являются курьеры, водители и мастера по ремонту бытовой техники. Работникам готовы платить от 60 до 170 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter.

«Вечернему курьеру за доставку легких посылок готовы платить от 125 до 170 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Тем временем на подработке водителем-сборщиком предлагают зарплату до 122 тысяч. А ученик мастера по ремонту бытовой техники может рассчитывать на зарплату от 60 до 95 тысяч», — следует из данных сервиса.

Курьеры являются и самой частой профессией в регионе, на которой готовы платить каждый день — это сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на кладовщиков и упаковщиков, 4% — на вакансии водителей и промоутеров. «Как правило, работу с ежедневными выплатами предлагают компании из отраслей „Перевозки, логистика, ВЭД“ (50%). В 91% случаев опыт работы не требуется. 70% вакансий связаны с частичной занятостью», — поясняют аналитики.

При этом в ХМАО получать деньги каждый день предпочитают менее 1% жителей. Большинство югорчан рассчитывают на выплаты раз в две недели (50%) и раз в месяц (24%). «Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%), рабочий персонал (6%) и специалисты автобизнеса (5%)», — резюмируют в Head Hunter.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих вакансиях без опыта работы в ХМАО. Ими оказались водитель категории «Е», менеджер по продаже недвижимости, а также машинист копра. На позициях кандидатам готовы были платить от 80 до 500 тысяч рублей.