Кандидат, снявшийся с выборов в Тюменскую облдуму, получит второй шанс

Эсер Сергей Морев выдвинется на довыборы в Тюменскую облдуму

Сергей Морев выдвинется в депутаты Тюменской облдумы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Справедливоросс Сергей Морев является основным кандидатом от партии на довыборы в Тюменскую облдуму. Об этом URA.RU сообщил глава реготделения эсеров Владимир Пискайкин. В 2021 году Морев был вынужден сняться с выборов в региональный парламент из-за обнаруженных у него иностранных акций.

«Морев вероятно будет выдвинут по Калининскому округу Тюмени. По крайней мере такая подготовка ведется», — ответил Пискайкин на вопрос агентства. По информации источника URA.RU, кандидат привел в порядок свои финансовые активы.

Довыборы в Тюменскую облдуму пройдут после того, как депутаты Николай Руссу (Калининский округ Тюмени) и Сергей Романов (Восточный округ Тюмени) досрочно сдали свои мандаты. По словам Пискайкина, эсеры пока не определились с кандидатурой по второму округу.