Пермяков зовут работать на производство сухарей в Подмосковье

Пермякам предложила работу укладчика на производстве сухарей Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Пермского края, готовых работать вахтовым методом, позвали на работу в Коломну (Московская область). Укладчикам на производстве сухарей работодатель обещает зарплату от 95 до 130 000 тысяч рублей.

«Требуются укладчики на производство сухариков в Коломну. Работник сам выбирает срок вахты: от 20 до 90 смен», — указано в объявлении на сайте Avito.

Работодатель обещает претендентам бесплатные питание, униформу и проживание в евроквартире. Также в компании предусмотрены «бонусы» за длинную вахту и компенсация обратного билета.

Ранее один из тепличных комплексов Москвы набирал персонал среди жителей Прикамья, готовых работать вахтовым методом. Упаковщикам и разнорабочим обещали платить до 204 тысяч рублей за 90 смен. При этом пермякам на упаковке джинсовой одежды в столичном городе за вахту в 35 смен работодатель предлагал зарплату не менее 150 тысяч рублей.