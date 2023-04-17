17 апреля 2023

Пермяков зовут работать на производство сухарей в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам предложила работу укладчика на производстве сухарей
Пермякам предложила работу укладчика на производстве сухарей Фото:

Жителей Пермского края, готовых работать вахтовым методом, позвали на работу в Коломну (Московская область). Укладчикам на производстве сухарей работодатель обещает зарплату от 95 до 130 000 тысяч рублей.

«Требуются укладчики на производство сухариков в Коломну. Работник сам выбирает срок вахты: от 20 до 90 смен», — указано в объявлении на сайте Avito.

Работодатель обещает претендентам бесплатные питание, униформу и проживание в евроквартире. Также в компании предусмотрены «бонусы» за длинную вахту и компенсация обратного билета.

Ранее один из тепличных комплексов Москвы набирал персонал среди жителей Прикамья, готовых работать вахтовым методом. Упаковщикам и разнорабочим обещали платить до 204 тысяч рублей за 90 смен. При этом пермякам на упаковке джинсовой одежды в столичном городе за вахту в 35 смен работодатель предлагал зарплату не менее 150 тысяч рублей.

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Жителей Пермского края, готовых работать вахтовым методом, позвали на работу в Коломну (Московская область). Укладчикам на производстве сухарей работодатель обещает зарплату от 95 до 130 000 тысяч рублей. «Требуются укладчики на производство сухариков в Коломну. Работник сам выбирает срок вахты: от 20 до 90 смен», — указано в объявлении на сайте Avito. Работодатель обещает претендентам бесплатные питание, униформу и проживание в евроквартире. Также в компании предусмотрены «бонусы» за длинную вахту и компенсация обратного билета. Ранее один из тепличных комплексов Москвы набирал персонал среди жителей Прикамья, готовых работать вахтовым методом. Упаковщикам и разнорабочим обещали платить до 204 тысяч рублей за 90 смен. При этом пермякам на упаковке джинсовой одежды в столичном городе за вахту в 35 смен работодатель предлагал зарплату не менее 150 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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