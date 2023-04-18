The Spectator: Евросоюз столкнулся с новой угрозой из-за Украины

The Spectator: Евросоюз рискует оттолкнуть от себя страны Восточной Европы из-за Украины
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Разногласия между ЕС и Восточной Европой возникнут из-за запрета на импорт украинского зерна, считает Эндрю Теттенборн
Разногласия между ЕС и Восточной Европой возникнут из-за запрета на импорт украинского зерна, считает Эндрю Теттенборн Фото:

Европейский Союз рискует испортить отношения с Восточной Европой из-за ситуации с импортом украинского зерна. Об этом заявил профессор университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator.

«В настоящее время горы зерна перебрасываются в Восточную Европу, что угрожает подорвать и обанкротить местных производителей <…> Если вы искали самый неумелый способ управления организацией, похожей на Евросоюз, то это почти он. Начнем с того, что это демонстрирует давнюю неспособность Брюсселя понять Восточную Европу», — написал Эндрю Теттенборн. По его словам, ухудшение отношений со странами Восточной Европы связаны с отказом Венгрии, Польши и Словакии импортировать зерно из Украины.

Автор предрек континентальный раскол властям Евросоюза. «Если Брюссель быстро не превратится из централизованной технократии, отдающей приказы своим вассалам, в организацию, основанную на единогласии между избранными правительствами, он, скорее всего, окажется „на обочине“ или даже столкнется с расколом на континенте», — написал Теттенборн.

Ранее Словакия вслед за Венгрией и Польшей ввела запрет на импорт украинского зерна. По словам экс-премьера страны Роберта Фицо, словацкие фермеры давно нуждаются в помощи государства, передает «Федеральное агентство новостей».

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Европейский Союз рискует испортить отношения с Восточной Европой из-за ситуации с импортом украинского зерна. Об этом заявил профессор университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator. «В настоящее время горы зерна перебрасываются в Восточную Европу, что угрожает подорвать и обанкротить местных производителей <…> Если вы искали самый неумелый способ управления организацией, похожей на Евросоюз, то это почти он. Начнем с того, что это демонстрирует давнюю неспособность Брюсселя понять Восточную Европу», — написал Эндрю Теттенборн. По его словам, ухудшение отношений со странами Восточной Европы связаны с отказом Венгрии, Польши и Словакии импортировать зерно из Украины. Автор предрек континентальный раскол властям Евросоюза. «Если Брюссель быстро не превратится из централизованной технократии, отдающей приказы своим вассалам, в организацию, основанную на единогласии между избранными правительствами, он, скорее всего, окажется „на обочине“ или даже столкнется с расколом на континенте», — написал Теттенборн. Ранее Словакия вслед за Венгрией и Польшей ввела запрет на импорт украинского зерна. По словам экс-премьера страны Роберта Фицо, словацкие фермеры давно нуждаются в помощи государства, передает «Федеральное агентство новостей».
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