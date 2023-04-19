В Госдуме раскрыли схему мошенничества с персональными данными россиян

Депутат Госдумы Матвейчев: мошенники шантажируют владельцев персональных данных россиян

Мошенники пытаются обмануть старыми базами персональных данных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мошенники требуют деньги у законных владельцев персональных данных россиян, чтобы те не получили штраф якобы при их публикации. При отказе злоумышленники сливают информацию в сеть. Однако новых данных в них почти не содержится, и есть множество пересечений с базами, которые уже раньше оказывались в открытом доступе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«В связи с тем, что есть штрафы для владельцев персональных данных, участились вопросы их шантажа, когда уже по третьему разу перепродают данные. Берут утечку старых баз, размешивают ее с новой. Говорят, что это новая база и для того, чтобы не публиковали: „Дайте денег, иначе вы на штраф попадете“. Владельцы данных отказываются платить, те публикуют это. Но там есть большие пересечения того, что сейчас опубликовано, с теми базами, которые уже всплывали. Их размешивают, делают свопы», — сказал Олег Матвейчев.

Как отметил политик, законотворцы работают над тем, чтобы усилить безопасность персональных данных россиян. «Постоянно в комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России идет тема персональных данных. Она на особом контроле. Тем более она соответствует программе партии „Единая Россия“. Мы постоянно совершенствуем эту систему и совершенствуем законодательство в этом вопросе», — заключил депутат Госдумы.

Ранее сервис мониторинга даркнета DLBI подсчитал, что объем персональной информации граждан, незаконно попавшей в сеть за первый квартал, превысил 118 млн уникальных записей. Это в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.