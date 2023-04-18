WP: у России есть секретное оружие против жизненной важной для ВСУ разработки

WP: российская система «Тобол» используется для противостояния Starlink

18 апреля 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Система «Тобол» внесла сбои в работу терминалов Starlink, пишет The Washington Post Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные несколько месяцев тестировали в зоне спецоперации системы радиоэлектронной борьбы «Тобол», которые могли повлиять на сбои в жизненно важной для ВСУ системе спутниковой связи Starlink. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Москва в течение нескольких месяцев экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы „Тобол“, которая направлена на борьбу с системами Starlink, которые являются жизненно важными для украинских войск», — говорится в материале газеты . Автор материала выразил предположение, что именно из-за использования подобных систем могли быть связаны сбои в работе Starlink, о которых ранее сообщали в украинской армии. В связи с этим процесс передачи разведданных в рядах ВСУ значительно затруднился, заключили в газете. С начала спецоперации Киеву было передано около 20 тысяч терминалов Starlink. Затраты на запуск терминалов составили 80 миллионов долларов. Позже на некоторых интернет-площадках были обнаружены объявления о продаже терминалов, которые были переданы Украине.

Российские военные несколько месяцев тестировали в зоне спецоперации системы радиоэлектронной борьбы «Тобол», которые могли повлиять на сбои в жизненно важной для ВСУ системе спутниковой связи Starlink. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Москва в течение нескольких месяцев экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы „Тобол“, которая направлена на борьбу с системами Starlink, которые являются жизненно важными для украинских войск», — говорится в материале газеты. Автор материала выразил предположение, что именно из-за использования подобных систем могли быть связаны сбои в работе Starlink, о которых ранее сообщали в украинской армии. В связи с этим процесс передачи разведданных в рядах ВСУ значительно затруднился, заключили в газете. С начала спецоперации Киеву было передано около 20 тысяч терминалов Starlink. Затраты на запуск терминалов составили 80 миллионов долларов. Позже на некоторых интернет-площадках были обнаружены объявления о продаже терминалов, которые были переданы Украине.