Украина выставила на продажу полученные от Илона Маска терминалы Starlink

19 марта 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

На Украине продают терминалы Илона Маска (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На торговых интернет-площадках появились объявления о продаже терминалов интернет-связи Starlink. Эти терминалы принадлежат компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, Запад передал их для помощи Украине. «Переданные на Украину властями Польши терминалы интернет-связи Starlink оказались в свободной продаже. Такие объявления появились на торговых порталах», — сообщает телеканал 360. С начала спецоперации Киеву было передано около 20 тысяч таких терминалов. Затраты на запуск терминалов составили 80 миллионов долларов. В дальнейшем Маск заявил, что больше не может передавать Киеву терминалы Starlink бесплатно. На Украину еще поступают терминалы, купленные в рамках гуманитарной помощи, но в свободной продаже их нет. Еще одна партия терминалов была отправлена на Украину через Польшу в январе этого года. Затем появились сообщения о перепродаже этих терминалов. Политолог Сергей Марков не удивлен тем, что украинцы перепродают терминалы: «Власть на Украине — коррупционеры, поэтому воровство там поставлено на широкую ногу, включая терминалы Starlink». Тем не менее Марков считает, что Илон Маск все равно будет направлять киевским властям терминалы бесплатно, потому что Украина — американская марионетка. «Правительство Украины остается марионеткой в руках США, а значит, ВСУ — это прокси-армия Пентагона. Поэтому Маск не может сдать назад», — сообщил Марков. Ранее сообщалось о перебоях в работе терминалов Starlink из-за украинских котов. Животные грелись на спутниковых тарелках, из-за чего возникали перебои связи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На торговых интернет-площадках появились объявления о продаже терминалов интернет-связи Starlink. Эти терминалы принадлежат компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, Запад передал их для помощи Украине. «Переданные на Украину властями Польши терминалы интернет-связи Starlink оказались в свободной продаже. Такие объявления появились на торговых порталах», — сообщает телеканал 360. С начала спецоперации Киеву было передано около 20 тысяч таких терминалов. Затраты на запуск терминалов составили 80 миллионов долларов. В дальнейшем Маск заявил, что больше не может передавать Киеву терминалы Starlink бесплатно. На Украину еще поступают терминалы, купленные в рамках гуманитарной помощи, но в свободной продаже их нет. Еще одна партия терминалов была отправлена на Украину через Польшу в январе этого года. Затем появились сообщения о перепродаже этих терминалов. Политолог Сергей Марков не удивлен тем, что украинцы перепродают терминалы: «Власть на Украине — коррупционеры, поэтому воровство там поставлено на широкую ногу, включая терминалы Starlink». Тем не менее Марков считает, что Илон Маск все равно будет направлять киевским властям терминалы бесплатно, потому что Украина — американская марионетка. «Правительство Украины остается марионеткой в руках США, а значит, ВСУ — это прокси-армия Пентагона. Поэтому Маск не может сдать назад», — сообщил Марков. Ранее сообщалось о перебоях в работе терминалов Starlink из-за украинских котов. Животные грелись на спутниковых тарелках, из-за чего возникали перебои связи.