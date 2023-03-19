Украина выставила на продажу полученные от Илона Маска терминалы Starlink

На торговых интернет-площадках появились объявления о продаже терминалов интернет-связи Starlink. Эти терминалы принадлежат компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, Запад передал их для помощи Украине.
«Переданные на Украину властями Польши терминалы интернет-связи Starlink оказались в свободной продаже. Такие объявления появились на торговых порталах», — сообщает телеканал 360.
С начала спецоперации Киеву было передано около 20 тысяч таких терминалов. Затраты на запуск терминалов составили 80 миллионов долларов. В дальнейшем Маск заявил, что больше не может передавать Киеву терминалы Starlink бесплатно. На Украину еще поступают терминалы, купленные в рамках гуманитарной помощи, но в свободной продаже их нет.
Еще одна партия терминалов была отправлена на Украину через Польшу в январе этого года. Затем появились сообщения о перепродаже этих терминалов.
Политолог Сергей Марков не удивлен тем, что украинцы перепродают терминалы: «Власть на Украине — коррупционеры, поэтому воровство там поставлено на широкую ногу, включая терминалы Starlink». Тем не менее Марков считает, что Илон Маск все равно будет направлять киевским властям терминалы бесплатно, потому что Украина — американская марионетка. «Правительство Украины остается марионеткой в руках США, а значит, ВСУ — это прокси-армия Пентагона. Поэтому Маск не может сдать назад», — сообщил Марков.
Ранее сообщалось о перебоях в работе терминалов Starlink из-за украинских котов. Животные грелись на спутниковых тарелках, из-за чего возникали перебои связи.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!