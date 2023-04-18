Житель Белгородской области погиб из-за взрыва во дворе

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В результате взрыва известно об одном погибшем и двоих пострадавших, заявил Вячеслав Гладков
В результате взрыва известно об одном погибшем и двоих пострадавших, заявил Вячеслав Гладков Фото:

Во дворе частного дома в Белгороде взорвалась граната. Сообщается об одном погибшем. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде во дворе частного жилого дома произошло ЧП — взорвалась граната. В результате взрыва погиб местный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также известно о двоих пострадавших. На место выехал мэр города Валентин Демидов. Жители частного дома вели асоциальный образ жизни, заключил глава региона.

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Во дворе частного дома в Белгороде взорвалась граната. Сообщается об одном погибшем. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде во дворе частного жилого дома произошло ЧП — взорвалась граната. В результате взрыва погиб местный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также известно о двоих пострадавших. На место выехал мэр города Валентин Демидов. Жители частного дома вели асоциальный образ жизни, заключил глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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