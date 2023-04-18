Житель Белгородской области погиб из-за взрыва во дворе

В результате взрыва известно об одном погибшем и двоих пострадавших, заявил Вячеслав Гладков
Во дворе частного дома в Белгороде взорвалась граната. Сообщается об одном погибшем. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде во дворе частного жилого дома произошло ЧП — взорвалась граната. В результате взрыва погиб местный житель», — написал Гладков в своем
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