С карты Челябинской области исчез поселок

18 апреля 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Сейчас в поселке уже никто не живет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области больше не существует поселка Сункуль. Согласно постановлению, подписанному губернатором Алексеем Текслером, поселок исключен из состава Непряхинскоо сельского поселения Чебаркульского района. «Согласовать исключение поселка из перечня муниципальных образований Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Ликвидировать поселок как административно-территориальную единицу попросило собрание депутатов Чебаркульского района. До 1963 года поселок Сункуль назывался Заимкой. В настоящее время там никто не проживает, в самом поселке уже нет улиц. Ранее в Саткинском районе были ликвидированы поселки Речная и Брусничный. В них никто не проживает и отсутствует инфраструктура.

В Челябинской области больше не существует поселка Сункуль. Согласно постановлению, подписанному губернатором Алексеем Текслером, поселок исключен из состава Непряхинскоо сельского поселения Чебаркульского района. «Согласовать исключение поселка из перечня муниципальных образований Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Ликвидировать поселок как административно-территориальную единицу попросило собрание депутатов Чебаркульского района. До 1963 года поселок Сункуль назывался Заимкой. В настоящее время там никто не проживает, в самом поселке уже нет улиц. Ранее в Саткинском районе были ликвидированы поселки Речная и Брусничный. В них никто не проживает и отсутствует инфраструктура.