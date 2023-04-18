CNN: США прячут тайную ядерную технологию на украинской АЭС

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США заявили о наличии собственной секретной технологии на ЗАЭС, сообщает CNN
США заявили о наличии собственной секретной технологии на ЗАЭС, сообщает CNN Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США отправили предупредительное письмо в адрес российской государственной ядерно-энергетической компании «Росатом» о том, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) находится их секретная ядерная технология, экспорт который жестко контролируется властями Белого дома. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Запорожская АЭС в Энергодаре содержит ядерные технологии, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов», — цитирует содержимое письма телеканал. Там отметили, что в письме в адрес «Росатома» выражается предупреждение о том, чтобы российские сотрудники станции «не трогали американские технологии», так как это является незаконным.

URA.RU направило запрос в «Росатом» для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной российских военных. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. МАГАТЭ заявляло, что вокруг станции нужно создать безопасную зону.

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США отправили предупредительное письмо в адрес российской государственной ядерно-энергетической компании «Росатом» о том, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) находится их секретная ядерная технология, экспорт который жестко контролируется властями Белого дома. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Запорожская АЭС в Энергодаре содержит ядерные технологии, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов», — цитирует содержимое письма телеканал. Там отметили, что в письме в адрес «Росатома» выражается предупреждение о том, чтобы российские сотрудники станции «не трогали американские технологии», так как это является незаконным. URA.RU направило запрос в «Росатом» для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной российских военных. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. МАГАТЭ заявляло, что вокруг станции нужно создать безопасную зону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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