CNN: США прячут тайную ядерную технологию на украинской АЭС

США отправили предупредительное письмо в адрес российской государственной ядерно-энергетической компании «Росатом» о том, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) находится их секретная ядерная технология, экспорт который жестко контролируется властями Белого дома. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«Запорожская АЭС в Энергодаре содержит ядерные технологии, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов», — цитирует содержимое письма телеканал. Там отметили, что в письме в адрес «Росатома» выражается предупреждение о том, чтобы российские сотрудники станции «не трогали американские технологии», так как это является незаконным.
URA.RU направило запрос в «Росатом» для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной российских военных. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. МАГАТЭ заявляло, что вокруг станции нужно создать безопасную зону.
США отправили предупредительное письмо в адрес российской государственной ядерно-энергетической компании «Росатом» о том, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) находится их секретная ядерная технология, экспорт который жестко контролируется властями Белого дома. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Запорожская АЭС в Энергодаре содержит ядерные технологии, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов», — цитирует содержимое письма телеканал. Там отметили, что в письме в адрес «Росатома» выражается предупреждение о том, чтобы российские сотрудники станции «не трогали американские технологии», так как это является незаконным. URA.RU направило запрос в «Росатом» для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной российских военных. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. МАГАТЭ заявляло, что вокруг станции нужно создать безопасную зону.