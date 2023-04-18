В Тюмени за сутки поднялись цены на кондиционеры

Цены на импортную технику зависят от стоимости валюты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени 17 апреля выросла стоимость кондиционеров на 7-15%, а на отдельные марки техники в два раза. Об этом сообщили в компании по установке систем охлаждения.

«Цены на все кондиционеры подорожали 17 апреля. Доступные модели на 7-8%, а премиальная техника ближе к 15%. В конце апреля — начале мая еще могут поднять на 5% из-за ажиотажа, но не больше. А за доллар не могу ручаться», — рассказал РБК Тюмень мастер по установке кондиционеров Дмитрий Голицын.РБК Тюмень

По мнению мастера, цены на зарубежную технику зависят от стоимости валюты,за которую ее продают. Также из-за сезонности выросла цена услуг по монтажу систем с 8 до 10-12 тысяч рублей.

Когда начнется летний сезон, стоимость на технику снова поднимется. Можно прогнозировать увеличение роста цен на 10-18%. Все это связано с летним сезоном, периодом рецессии, увеличившемся долларом. Но все будет сильно зависеть от марки техники.

Ранее в Тюменской области в преддверии начала дачного сезона взлетели цены на семена, садовый инвентарь и удобрения. Все потому, что большая часть товаров — импортная и их стоимость зависит от колебания курса.