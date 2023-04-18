Власти района ХМАО выделят почти 200 миллионов на ремонт соцобъектов

19 апреля 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Выделенные средства пойдут на ремонт пяти социальных объектов района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Сургутского района (ХМАО) планируют выделить в 2023 году на ремонт социальных объектов 190 миллионов рублей. Об этом глава муниципалитета Андрей Трубецкой рассказал на своей странице в telegram-канале. «Во время рабочей поездки в Ульт-Ягун рассказал о планах ремонтной кампании. 190 миллионов рублей на ремонт соцобъектов выделит Сургутский район в 2023 году», — говорится в сообщении. Уточняется, что на капитальных ремонт соцобъектов будет направлено 160 миллионов и на текущий — 30 миллионов рублей. В перечень включены следующие социальные объекты района: бассейн МАОУ «Лянторская СОШ № 7», МБОУ «Лянторская СОШ № 6», Федоровская детская школа искусств, стадион в Солнечном и спортивная площадка базы «Ляминские берега». Ранее URA.RU сообщало, что на предстоящую реконструкцию стадиона в Солнечном (Сургутский район, ХМАО) планируется выделить почти 100 миллионов рублей. В планах сделать футбольное поле с искусственной травой, установить трибуны на сто мест и наружное освещение. Стадион будет поделен на 6 спортивных зон: мини-футбол, баскетбол, волейбол, зона воркаута, площадка ГТО, беговые дорожки.

Власти Сургутского района (ХМАО) планируют выделить в 2023 году на ремонт социальных объектов 190 миллионов рублей. Об этом глава муниципалитета Андрей Трубецкой рассказал на своей странице в telegram-канале. «Во время рабочей поездки в Ульт-Ягун рассказал о планах ремонтной кампании. 190 миллионов рублей на ремонт соцобъектов выделит Сургутский район в 2023 году», — говорится в сообщении. Уточняется, что на капитальных ремонт соцобъектов будет направлено 160 миллионов и на текущий — 30 миллионов рублей. В перечень включены следующие социальные объекты района: бассейн МАОУ «Лянторская СОШ № 7», МБОУ «Лянторская СОШ № 6», Федоровская детская школа искусств, стадион в Солнечном и спортивная площадка базы «Ляминские берега». Ранее URA.RU сообщало, что на предстоящую реконструкцию стадиона в Солнечном (Сургутский район, ХМАО) планируется выделить почти 100 миллионов рублей. В планах сделать футбольное поле с искусственной травой, установить трибуны на сто мест и наружное освещение. Стадион будет поделен на 6 спортивных зон: мини-футбол, баскетбол, волейбол, зона воркаута, площадка ГТО, беговые дорожки.